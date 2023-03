Marcela Cuñer: la primera confirmada fuera del gabinete de Cecilio Salazar

El secretario de Economía, Fabián Rodríguez, fue el único que acompañó a Ramón Salazar tras su salida el pasado lunes, cuando su padre Cecilio decidió reincorporarse a su cargo. El reemplazo ya estaba designado: Alfredo Carrasco ocupa ahora esa cartera y deberán tomarle juramento.

Horas después todos los integrantes del gabinete fueron invitados a entregar sus dimisiones y comenzaron las reuniones de evaluación en cada una de las áreas. En la tarde del miércoles y luego de haber participado durante la mañana de una conferencia de prensa junto a la Secretaria de Género y autoridades del Ministerio de las Mujeres de la provincia, Marcela Cuñer fue el primer nombre que rodó fuera del gabinete. El rumor no parecía creíble hasta que el jueves por la noche se conoció la primera confirmación de ingreso a una secretaría; Mariela López, una empleada municipal que comenzó dentro del área de Inspección y Tránsito y luego se desempeñó en Salud. La población la conoce por la organización y coordinación de eventos; de hecho el último que estuvo a su cargo fue el sorteo de las 84 viviendas.

El viernes por la mañana llegó la sorpresa: “Estoy tranquila”, dijo la ahora ex titular de la estratégica secretaría que hoy tenía que participar de una reunión del Coprotur en Exaltación de la Cruz, una organización en la que se desempeña como vicepresidenta.

También sorprendió el desplazamiento por la cercanía con Semana Santa, cuatro días en los que están previstas varias actividades que ahora deberá organizar su sucesora. El domingo también es el acto por el Día de los Veteranos de Malvinas.

La licenciada en turismo Marcela Cuñer asumió junto a Cecilio Salazar en 2015 y desde entonces se la reconoce como una de las funcionarias con más intensa tarea; nadie ha podido discutirle su capacidad de trabajo. Sin embargo, tanto en el cierre de listas de 2019 cuando se la supuso fuera de los planes para la nómina de concejales y durante todo el 2022, junto a Ramón Salazar, su desempeño fue puesto en tela de juicio especialmente por la administración del presupuesto adjudicado a su cartera que también comprendía hasta hace pocas semanas a la de Cultura. El reproche mayor estuvo centrado en la escasa planificación para el desarrollo de crecimiento turístico a largo plazo.

La última foto de gestión fue tomada en la mañana del miércoles en ocasión de un anuncio para dotar de perspectiva de género a la Playa de Vuelta de Obligado. Foto: La Opinión

Según las primeras versiones, en la decisión también pesó el pedido de otros funcionarios y de varios prestadores turísticos que fueron consultados durante los últimos meses. La mayor parte de ellos por cuestiones personales y apreciaciones respecto al carácter de la mujer que logró cuidar el sector que se le había asignado con fuertes vínculos con la Uthgra.

A primera hora de la mañana del jueves, Cuñer se expresó en su estado de whapp y el miércoles un “Todo Pasa” se veía entre sus expresiones públicas..

Cuñer resume en su gestión una serie de logros que pusieron a su área en la vidriera. Desde una sede propia en la Casona de Turismo al recupero de las instalaciones del Tiro Federal y la playa en Vuelta de Obligado. No pudo cumplir con su compromiso de proteger los espacios costeros ni logró, pese a los anuncios, utilizar el predio de Pesca y Casting. Tras la gestión de Pablo Guacone y en pleno desastre administrativo comenzó con actividades para incentivar la llegada de turistas a San Pedro. Las fiestas como la de las Colectividades, la Ensaimada, el Durazno y la Naranja de Ombligo volvieron a brillar. Participación en ferias y encuentros, gestión y ayuda a económica a prestadores durante la pandemia y en los últimos años en alianza con el productor Alejandro Cupitó incursionó en espectáculos con figuras de repercusión nacional que fomentaban a la ciudad como destino. Este año no le fue bien, el Carnaval fue un punto de inflexión con los fondos destinados a las comparsas cuyos contratos dijo que iba a reclamar porque no fueron cumplidos.

Fueron siete años de gestión intensa, discusiones fuertes y operaciones políticas. El tiempo dirá si su gestión trasciende por sus aciertos o por sus errores.