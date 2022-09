“Hola, estoy necesitando una ayuda. Si alguien tiene para donar arena, cemento o ceresita. Tengo un bebé que no puede vivir en la humedad, tiene que vivir en lo seco, el médico me dijo que siempre va a vivir enferma si no la saco de la humedad. Si alguien puede ayudarme se lo agradezco mucho. Este es mi número: 3329389424”.