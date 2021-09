Esther escribió una nota que dejó en La Opinión. Dice: “Buenas tardes, necesito zapatillas, botines o agarraderas usadas, porque no puedo comprar. Lo que sea. No me gusta pedir, pero se me hace difícil comprar. Estoy sola con los chicos, tengo 4 varones. Necesito calzado número 42 y 34. Muchas gracias. Mi número: 15324124