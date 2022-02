Mamá enojada porque su hija “no entró a la escuela normal”

“Buenos días, me comunico por este medio para reclamar sobre la escuela Normal: por el simple hecho de no tener hermanitos o ser hijo del personal mi hija no entró a la escuela. Ahora mi hija no tiene escuela para empezar su primaria. No es que haga discriminación, pero solo me dan lugar para la escuela 3 y 11. No quiero que valla a la 3 mi hija por un tema de seguridad, por experiencia mía y hermanos. Vienen golpeados y maltratados por los demás alumnos, cada mamá le da su educación a sus hijos pero yo a mi hija no le enseño a pegar, ni defenderse y mucho menos faltar el respeto. Mi nena es hija única y quiero lo mejor para ella. Estoy desesperada buscando una solución. De mi conocimiento la escuela normal siempre aceptó su gente, nunca entraron nenes de la zona. Yo vivo a una cuadra y no entró. Están negando el derecho a los niños de poder tener lugar ahí. Pregunto: ¿ellos mandarían sus hijos a esas escuelas que me asignaron a mí? Ojalá tenga una respuesta porque mi hija perdería primer grado. Gracias y disculpe”, escribió #448.