Mamá de niño de 13 años apresado pide ayuda y tratamiento

La señal de alerta se encendió varias veces en el hogar del menor que fue aprehendido en la madrugada el viernes cuando quedó atrapado en la reja de una casa a la que había ingresado por indicación de al menos otros dos "amigos", uno de ellos mayor de edad que le pedían que "entre a busca una Play".

La madre se comunicó a La Opinión el sábado por la tarde cuando advirtió que en un comentario que acompañaba la foto de la ventana donde fue sorprendido su hijo, lo mostró de cuerpo entero en el momento en el que se produjo el hecho y pidió ayuda.

Dijo que esa noche su hijo le dijo que iba a dormir en casa de un amigo del barrio y que no es la primera vez que se escapa con "malas juntas".

"No se que más hacer", dijo y agregó que desde hace tiempo le viene diciendo a un joven con antecedentes que siempre lo busca: "no te quiero ver más al lado del pibe". La mujer indicó además que en tiempos de campaña fue visitada por referentes políticos y que ha expresado que necesita orientación ya que desde pequeño el nene presenta trastornos de conducta e hiperactividad. Citó los establecimientos educativos a los que acudió desde el jardín de infantes a la primaria y consignó que este año ya está inscripto para ingresar a una escuela para recuperar el año que perdió a raíz de un problema de salud.

"Nunca lo vio una psicóloga, no se si tiene algo pero no quiero que termine mal, después va a ser tarde", refirió tras admitir que lo mejor para él y para sus hernamos podría ser "una internación". Algo poco aconsejable en caso de adolescentes que puede recurrir a tratamientos de contención y sostén. "Vivo de la pensión de siete hijos y a veces los chicos van al comedor San Miguel, comida no les falta. Por ahí les faltan otras cosas pero tengo miedo que termine mal".

El domicilio y el teléfono de la mujer están a disposición de quienes deseen acercarse para asesorarla en algún tratamiento pero está claro que tanto minoridad como Desarrollo Humano podrían ya haber actuado de manera inmediata para trabajar en la problemática que condena a este niño de 13 años a continuar en la reiteración de conductas peligrosas para sí mismo y para los demás.