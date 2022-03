“Maltrato” en el Registro Civil: la odisea de una mamá con dos bebés para hacer un trámite

El 8 de marzo, una mujer se dirigió al Registro Civil temprano en la mañana para solicitar una copia de las partidas de nacimiento de sus dos bebas de 2 años y de 9 meses, que la acompañaban.

“Hice la cola, cuando llegué me dieron el talón para pagar, me dirigí al Centro de Comercio, donde estuve una hora reloj para pagar las dos boletas”, explicó.

Sin embargo, tras esperar, en la caja del lugar de pago le explicaron que no podían cobrarle las dos porque una estaba mal confeccionada: eran dos boletas iguales en lugar de dos diferentes, una por cada hija.

Con las dos bebés a cuestas, la chica volvió al Registro Civil, donde una importante fila de personas aguardaba fuera del edificio . Por protocolo de coronavirus la atención es afuera.

“Cuando vuelvo, la chica que trabaja ahí, de muy mala manera, me dijo que qué quería que haga. Entonces yo le digo, mirá, por lo menos pedime disculpas, porque estuve una hora con dos bebés haciendo una cola, adentro del Centro de Comercio es adentro, pero afuera del Registro Civil al rayo del sol. Y me dice bueno, ¿qué querés que haga? ¿Que haya la cola yo?”, explicó.

Una vez que logró corregir las boletas, volvió al Centro de Comercio. Como ya la habían visto, la hicieron pasar sin esperar y le cobraron el trámite. Entonces, la mamá con las dos bebas volvió al Registro Civil.

“Cuando vuelvo me atiendo el hombre, me acerqué por un costado, y le digo mirá, tengo que retirar esto, me lo podrías alcanzar. Y me dijo no, tenés que hacer la cola como todos. Un cola de 20 personas. Los papeles estaban en el mostrador, le pedí si me los podía alcanzar. Me dice que no, que yo qué hago con esta gente, todo tratándome mal”, siguió relatando la mujer.

Entonces la chica se dio vuelta, preguntó a quienes hacían la cola si les molestaba que el empleado le entregara los papeles. La primera mujer de la fila le dijo que no, que ya la había visto desde temprano con sus hijas esperando, y la dejó pasar.

“Ya estaba súper angustiada, porque te tratan como quieren y uno tiene que aguantarse porque necesita las cosas. Hoy, que es el día de la mujer, no pido que te traten de forma especial, si no que te traten bien, no que te griten como si te estuvieran haciendo un favor”, reflexionó por último la mamá, con la voz quebrada, en el audio que envió al WhatsApp de Sin Galera y La Opinión.