Malestar en padres y jugadoras de hockey de Náutico tras el despido de un entrenador

La Subcomisión de Hockey de Náutico y jugadoras se reunieron hoy por la tarde en la sede de la costanera a pedirle explicaciones a la Comisión Directiva luego de que el lunes fuese despedido el entrenador Santiago Tagliatore quien, como todavía no recibió el telegrama, se presentó a brindar una práctica al predio de Villa Jardín pero no lo hizo porque se suspendió.

En el espacio de la ribera, padres de las hockistas que integran el grupo de trabajo del deporte fueron atendidos por el gerente Ignacio Alcorta y elevaron una nota a los directivos, con quienes tienen previsto juntarse el jueves, para pedirles explicaciones de la situación de la que están en desacuerdo y molestos porque entienden no se les consultó ni se tuvo en cuenta su postura. Incluso, es probable que no sigan colaborando con la disciplina y un grupo de chicas manifestó que no continuarán jugando en el club si la situación no se revierte.

La Opinión se comunicó con Santiago Tagliatore quien se mostró muy molesto y desconcertado y explicó, desde su punto de vista, el porqué de su expulsión: "Estoy dolido en el alma, no por el dinero porque por suerte tengo la posibilidad de trabajar en otros lugares sino porque me echaron por caprichos de ciertos dirigentes que están en la Comisión Directiva". Y detalló: "Me mandaron un mensaje el domingo para una reunión el lunes con Alcorta y un miembro de la Comisión Directiva y me dijeron que me desvinculaban, algo que realmente no esperaba. Me quisieron arreglar con plata pero no respondí y me fui para asesorarme sobre el tema porque desconozco como es".

Quien se desempeña como director técnico de quinta, sexta y séptima reiteró que lo echaron por "problemas de relación interpersonal" con los directivos y, sobre su trabajo y manera de desarrollarse, dejó en claro: "Puedo ser un cabrón o mal llevado, pero no falté nunca a trabajar y tenía un proyecto y una planificación que seguía a rajatablas".

-El mensaje que viralizaron jugadoras de Náutico en redes sociales.

Si bien la Comisión Directiva todavía no se reunió con la Subcomisión de Hockey que comanda Facundo Correa, la decisión está tomada y, tal aseguró el vicecomodoro, Mauricio Gugger, a La Opinión, es probable que el jueves Tagliatore reciba el telegrama de despido. Acerca del procedimiento y los motivos de la decisión, sostuvo: "Se lo citó el lunes y se le explicaron los motivos de por qué el club decidió desvincularlo de la actividad. Hubo muchos causales que se tuvieron en cuenta como su comportamiento hacia directivos y pares".

Además, quien está como máxima autoridad de la entidad por la licencia del comodoro, Marcos Arana, informó que fue "una decisión que se tomó hace un tiempo" en la Comisión Directiva pero que no se había "ejecutado". "Se le dieron las razones y en el transcurso de la semana se le depositará lo que corresponde teniendo en cuenta todos los años que trabajó en blanco en el club", añadió.

En redes sociales jugadoras viralizaron un mensaje en el que, si bien no hicieron mención al conflicto, apuntaron indirectamente a la Comisión Directiva de Náutico por el despido del entrenador que también se desempeña en selecciones de la Asociación del Oeste (AHO): "Iba caminando con gaseosas, hamburguesas, golosinas, pan, cereales. El fixture. Mis compañeros con otras tantas cosas. Acarreando para armar todo. La bocha en el centro de la cancha. Los palos con sus jugadoras y de repente me choqué un paredón de HIPÓCRITAS... se me cayó todo... ni ganas de levantar las cosas... la bocha se fue a la zanja... las pibas largaron el palo... de no creer... quedó desolado".

Por último, Gugger aseguró que "entiende" que "haya chicas enojadas" pero que hay que "modificar cosas". "Es una nueva etapa para el club y nadie es imprescindible", cerró.