“Quería saber si alguien tenía alguna zapas que los niños no usen, en 27 o 28. Es para mí nene que tiene que ir al jardín y no cuento con el dinero para comprarlas. Les agradecería mucho. Tiene que ir a jardín y no cuenta con calzado ni tiene ropa abrigada", escribió Malena. En caso de querer ayudar, comunicarse al 3329 380891.





🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo