Malena, hija de Florencia Cresta y Ángel Cañete: “Pido justicia por mi mamá, y ahora por mi papá”

El viernes, en el marco de la marcha organizada por familiares en pedido de justicia por el fallecimiento de Ángel Cañete —el agente penitenciario de 42 años que el pasado 6 de noviembre había sufrido una grave herida en su pierna luego de protagonizar un confuso episodio en el interior de la casa—, su hija Malena contó a La Opinión su difícil relato de vida.

Publicidad

La joven, que hoy tiene 24 años, es hija de Cañete y María Florencia Cresta, la mujer de 32 años que en 2013 desapareció y que a los pocos días fue encontrada asesinada. Su cuerpo fue hallado estrangulado y con signos de abuso sexual. En ese entonces, su hija tenía apenas 16 años.

“Me había ido a la casa de mis primos porque queríamos salir y al otro día me llamaron. Mi mamá no aparecía, porque había ido al penal a ver al marido. Y no aparecía. Hicimos todo lo que tuvimos que hacer, y a los tres o cuatro días la encontraron atrás del cementerio parque”, relató en diálogo con La Opinión la joven que fue criada por su abuela paterna.

Ahora, el pedido de justicia es doble. Su papá, Ángel Cañete, falleció el miércoles producto de las complicaciones que le provocaron una serie de heridas en su pierna. La hipótesis de la familia apunta a una pelea con su pareja, tras una fiesta de 15 en la que habían discutido.

“Esperamos que se haga justicia, y que pague la que le hizo eso a mi papá. Con mi papá nunca viví por la mujer, porque ella no quería que yo estuviera con él. Él se escapaba a verme a mí. Siempre, pero a escondidas”, explicó Malena mientras allegados al hombre de 42 años se preparaban para partir desde comisaría hacia Fiscalía.