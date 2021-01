Maira Borda quedó seleccionada para un segundo casting de La Voz Argentina

Maira Borda, la joven de 27 años de Vuelta de Obligado, recibió este miércoles la noticia que esperaba, luego de que participara del casting virtual del reality show La Voz Argentina, interpretando una canción de Pablo Alborán.

“Estaba trabajando cuando me llamaron. Me fui a hablar a un rinconcito y no lo podía creer. Me dijeron: ‘Hola, ¿Maira? Te estamos llamando de La Voz Argentina’, y casi quedé en shock”, contó a La Opinión la joven que se desempeña como administrativa en el Centro de Salud del paraje histórico.

Maira quedó seleccionada para una segunda instancia del casting del programa, que busca talentos en todo el país para participar del programa televisivo que se emite por Telefé. El viernes, probará suerte esta vez frente a un jurado y por Zoom, para ver si logra acceder a la audición en vivo en el estudio. Eligió para esta oportunidad canciones de Beyoncé y Mon Lafert.

“Mi familia es una familia numerosa. Mamá, papá y 7 hermanos. Se emocionaron mucho cuando les conté. ¡Mi mamá lloró! Están más emocionados que yo. Les aclaré que todavía no estoy en el programa, que tengo que pasar el casting de este viernes”, contó en diálogo con La Opinión.