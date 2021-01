Maira Borda, la joven de Vuelta de Obligado que audicionó para La Voz Argentina

Se llama Maira Borda, tiene 27 años y es la segunda vez que audiciona para el reality show de Telefé. En 2018, lo hizo de forma presencial y este año por la pandemia el casting será virtual.

“Me enteré de este casting por Instagram y de casualidad hace unos 4 días. Y ayer en el día límite de inscripción me animé a subir un video y participar”, explicó Maira, que eligió una canción de Pablo Alborán, “Solamente tú”, que interpretó a capella.

“La música para mí es todo. Si bien no me dedico a ella, es la que me acompaña desde los 4 años. Cuando canto puedo trasmitir emociones, me gusta llegar a la gente, yo siempre digo que las canciones son historias y cuando uno las canta las está contando”, contó a La Opinión.

Aunque la modalidad del casting no depende de los “Me Gusta”, Maira invitó a quienes vean el video, a dejar su comentario o compartirlo con sus amigos. Un jurado elegirá a los postulantes que participarán del programa televisivo. La joven de Vuelta de Obligado aseguró que espera ansiosa el llamado.