Madrugada violenta en el centro: rompieron vidrieras, robaron, quisieron entrar a viviendas e hirieron a vecinos

Este sábado por la madrugada, decenas de jóvenes protagonizaron un violento episodio en la zona céntrica de la ciudad, provocaron destrozos en vidrieras, en viviendas cercanas y hasta golpearon a un vecino que resultó herido en el rostro.

Según reportaron en la zona de Mitre y Ruiz Moreno, la situación se repite cada fin de semana, cuando los jóvenes se retiran de los boliches cercanos.

En esta oportunidad, Rocio, dueña de una tienda úbicada en calle Ruiz Moreno, entre Pellegrini y Mitre, se encontró al llegar al comercio por la mañana con que rompieron la vidriera de su local y se llevaron una computadora.

"Me llamó un vecino y después también me llamó la policía. Ahora estamos esperando que venga la Policía Científica para revisar todas las cámaras que hay en la zona, para ver si los podemos identificar", expresó la víctima este sábado en Sin Galera.

"Esta es una situación que se repite cada fin de semana cuando los chicos salen del boliche que queda por acá nomás. Yo me encuentro siempre con algo, me rompen las plantas o me vuelcan bebidas, y también me encuentro con corpiños y ropa interior tirada acá. Pero bueno, por suerte nunca me habían roto el vidrio, hasta ahora", añadió Rocío.

Según la información brindada a este medio, se trataría de un grupo de al menos 50 jóvenes que a su paso iban destruyendo comercios y automoviles que se encontraban estacionados en la vía pública, aunque no esta confirmado aú si se trata de los mismos que ingresaron en la tienda de Rocio.

Daniel Echeverria, un vecino que habita junto a su familia en calle Ruiz Moreno, fue otro de los damnificados. "Me rompieron la nariz, tengo una quebradura, y además me cortaron la ceja", describió.

"Yo empecé a escuchar que tiraban piedrazos contra la casa de mi mamá, que ya es grande y esta en silla de ruedas, y cuando me asomo me empezaron a tirar con piedras, eran como 40 o 50, y uno de ellos me agarró de costado y me dejó la cara así con una piedra", relató.

En las cuadras afectadas durante la madrugada hay varias cámaras de videovigilancia y seguridad que podrán ofrecer imagenes precisas sobre lo sucedido para que, finalmente, puedan tomarse las medidas pertinentes en relación a los autores del hecho.

"Hemos juntado firmas y todo para que cierren ese boliche, porque es siempre lo mismo. En esta oportunidad provocaban a mi hijo, que estaba en el balcón, y ya cuando empezaron a patear la puerta no me quedó otra que bajar, pero jamás me imaginé que fueran tantos. No se puede vivir así", se quejó Echeverría.

Seis de los agresores habrían sido identificados y se espera que la Fiscalía de turno, a cargo de Viviana Ramos, tome medidas luego de observar las cámaras de seguridad y recabar los testimonios necesarios ya que la denuncia penal fue radicada.