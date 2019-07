Madres del CEC 801 cortaron la calle para pedir presencia de inspectores en horario de entrada y salida de los chicos

Este viernes al mediodía, un grupo de madres de chicos y chicas que concurren al Centro de Educación Complementaria (CEC) 801, ubicado en Belgrano y Aulí, cortaron la calle y expusieron pancartas en señal de protesta para pedir la presencia de inspectores de tránsito a la hora de entrada y salida al establecimiento.

"Como ven, el colectivo pasa y los chicos tienen que subirse en dos segundos a la vereda, los camiones y los autos pasan como locos, si no activamos así no pasa nada", dijo una de las madres autoconvocadas este jueves en las puertas del edificio escolar.

"Le pregunté al colectivero por qué no pasa más despacio, que puede matar a un chico. 'Lo paga el seguro', me contestó.", se quejó otra de las mujeres que protagonizó el reclamo. Aseguraron que fueron a Inspección y que les dijeron que mientras elevaban el pedido, que inicien accciones directas.

"Me dijo que mientras ellos hacen el reclamo a seguridad vial que cortemos nosotros, porque si no un día de estos va a pasar algo y un seguro no me va a devolver la vida de un hijo o la pierna", graficó.

"Hay un montón de municipales sentados en las oficinas tomando café y nosotros tenemos que estar cortando la calle", se quejó una de las madres.

"Queremos que pasen más despacio, acá hay una guardería, un centro educativo, todos lo saben, la gente debería darse cuenta y pasar más despacio, como hacen en todas las escuelas, faltan carteles, señalización", señaló.

"No puede ser que nosotros tengamos que venir a pintar un cartel porque las autoridades no hacen nada, siendo que el municipio tiene los recursos suficientes para poner un carte en cada esquina y venir media hora, una hora a cortar el tránsito, hay un montón de nenes que vienen solitos porque los papás trabajan", describió.

"Hay inspectores cortando el tránsito en todas las escuelas y acá a no, ¿qué tenemos que hacer, pagarles por encima de su sueldo?", fue una de las quejas.Aseguraron que ya agotaron varias instancias y que incluso los directivos elevaron un petitorio formal por el tema, sin respuestas hasta ahora.