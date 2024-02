Mariela reportó: “Soy mamá de un nene que quedó sin escuela para empezar 1 año. He recorrido varias escuelas y en ninguna hay lugar. Me gustaría que la inspectora dé alguna respuesta sobre qué vamos hacer las mamás de los chicos que quedaron sin escuelas. Lo anoté en el Normal, pero nunca entró. La semana pasada fui al Industrial y hoy también y no tienen lugar. No soy la única con este problema, muchos compañeros de mi hijo quedaron sin escuela. Lo anoté el 18 de diciembre en el Normal y el 29 de diciembre pusieron el listado y mi hijo nunca apareció. Según ellos es por radio, pero hay chicos que entraron porque hicieron cambio de domicilio para poder entrar en la escuela. Voy a ir al Consejo porque necesito una respuesta”.