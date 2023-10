Luz: le quedan siete días para que Ioma autorice su prótesis

Ella es una gladiadora. Hija de otra gladiadora. En la ciudad se la conoce por la incesante lucha de su madre para sobrellevar los tratamientos, mantener viva la pelea por su derecho a la salud y la medicación y por ser parte del grupo de familias con “chicos que convulsionan todo el día” y encontraron en el aceite de cannabis una pausa que apenas permite mitigar el andar del día a día.

Publicidad

Judith es la mamá que hubiese preferido el anonimato a esta constante exposición que la obliga a peregrinar junto a su marido por una mejor calidad de vida —dentro de las posibilidades—para atravesar las distintas etapas de crecimiento.

“Parálisis cerebral infantil, cuadriplejía espástica severa, epilepsia de difícil control,

estrabismo bilateral, constipación crónica, desnutrición crónica”.

Las palabras que aprendió Judith para repetir cada vez que le preguntan por Luz en un consultorio o en su obra social.

Habían logrado la autorización para la operación a la que deben someter a la nena para el 25 de agosto, pero NO SE PUDO y ahora le dicen que le harán un lugar en el quirófano para el 9 de octubre: FALTAN SIETE DIAS.

Así aparece el trámite que la mamá de Luz revisa dos o tres veces por día para saber si en la próxima semana puede otorgar una tregua más a su hija.

“Esto es lo que falta que me autoricen que es la prótesis que debe llevar Luz en su columna. Me autorizaron la semana pasada la cirugía y el corset que debe tener puesto después de la cirugía. Pero lo más importante no. Fíjate que la fecha de cirugía era el 25 de agosto . Ahora me la movieron para el 09 de octubre. Ya perdí las esperanzas de que lleguemos”, dijo Judith a La Opinión.

No había llamado para quejarse sino para entregar su relato sobre el resultado de un juicio por mala praxis y entregar una carta en la que cuenta el calvario que vivió el día que fue a dar a luz en medio del maltrato y la hostilidad de quienes debían estar al servicio de la parturienta.

“A esto se suma que los presupuestos se van venciendo entonces los trámites van para atrás nuevamente por falta de operatividad o ganas de colocar una firma”, concluyó Judith ante los dos millones y medio de pesos que hacen falta.

De más está decir que a tres semanas de las elecciones, en medio de una inflación que carcome los ingresos a diario, con un sistema sanitario siempre al borde del colapso y la obscenidad de un yate de lujo en el que la botella de champagne que se destapa para satisfacer el paladar navegando por el Mediterráneo cuesta lo mismo que un viaje en ambulancia de alta complejidad, pedir que los insumos lleguen al Fleni es casi absurdo.