Entre el estudio, partidos y los turnos de su barbería, el talense de 15 años no para de luchar por el sueño de ser jugador de fútbol profesional. En esta oportunidad, quedó seleccionado en una prueba de River Plate.



En agosto de 2023, este medio publicó la historia de Luis Castillo. Se había hecho popular en la zona por un video difundido en Tik Tok y Facebook donde relata: “Hago este video para que puedan compartir y ayudarme a conseguir alguna prueba para poder cumplir mi sueño. "Me gusta jugar de 4 y de volante por derecha”.



Luis formó parte de los 5 jugadores seleccionados en las pruebas del Millonario.



Desde entonces, este adolescente de familia futbolera que solventa sus gastos trabajando de barbero en su pueblo, no paró de buscar oportunidades y de viajar junto a su madre con colaboración de usuarios de las redes sociales y conocidos.

Esta meta, no es fácil. En los comentarios de sus videos, hay personas que dicen que es imposible, pero son más los que aplauden la audacia de seguir intentando.



Este sábado, coincidió que el Club Atlético River Plate realizó una importante prueba de jugadores en Las Termas de Río Hondo, destinada a jóvenes talentos de las categorías 2009 a 2018. Participaron 350 jóvenes y quedaron seleccionados 5, uno de ellos es Luis que estaba en Santiago del Estero con su familia.

Luis Castillo tendrá otra prueba más en River Plate.



Queda todo un camino por recorrer, es solo un paso en una carrera que conlleva disciplina, constancia y esfuerzo. Los apellidos, los recursos y el pueblo natal, no son impedimentos, y queda claro con el ejemplo de Lionel Messi, ídolo nacional que trajo la ansiada Copa América dos veces y levantó la Copa Mundial en Qatar 2022. O Carlos Tévez, conocido como "El Apache," en honor a sus raíces en el barrio Fuerte Apache, y el tercer jugador argentino con más títulos en la historia, con un total de 29, y el décimo máximo goleador histórico del Club Atlético Boca Juniors.



Luis está dispuesto a seguir por su sueño, hace unos meses, este joven tan determinado escribió en sus redes: “Mis juegos hoy son gratis, tal vez en un futuro paguen por verme jugar. Hoy me pongo una camisa representando a mi querido Banfield, quizás mañana sea la de mi selección.

Hoy practico 2 horas y media por día y con mi entrenadora (MI MAMÁ), quizás mañana sea todo el día con mi entrenador. Hoy mi familia me apoya y me grita, mañana serán miles de fanáticos llevando en su camiseta mi nombre. Hoy no tengo ingresos económicos, quizás mañana me paguen por hacer lo que tanto amo.

Hoy leés este mensaje y pensarás que estoy soñando, mañana leerás

este mensaje y sabrás que nunca dejé de soñar. ¡Nunca hay que dejar de soñar! ¡Nunca! No permitas que nadie corte tus alas. El peor de los miedos no es fracasar, es nunca haberlo intentado.”