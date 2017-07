Luis María Rodríguez: "La idea es armar un torneo paralelo a los Bonaerenses y que los chicos puedan competir"

Tras confirmarse de que los 34 chicos con discapacidad que no fueron inscriptos en los Juegos Bonaerenses 2017 no podrán estar en el mismo, el Director de Deportes, Luis María Rodríguez, se refirió a la situación el sábado en Sin Galera y aseguró que las personas perjudicadas podrán viajar a Mar del Plata con todo pago pero sin la posibilidad de competir oficialmente: "Ellos tienen la posibilidad de viajar pero ahora está en ellos, en su profesor y en las instituciones que viajen o no pero la posibilidad es concreta y podrán hacerlo con la delegación de San Pedro".

Con el error a cuestas, al que Rodríguez entendió que se llegó por un "traspapeleo" de las planillas, las gestiones ante la Subsecretaria de Deportes de la Provincia de Buenos Aires en las que también se involucraron Cecilio Salazar y la Secretaria de Desarrollo Humano, Karina Chiarella, no fueron suficientes para lograr que los especiales sean incluidos en los campeonatos.

Ante esa situación, la cartera logró que accedan a la ciudad balnearia aunque todavía deben definir "las formas". "La idea es armar algun torneo paralelo donde los chicos puedan competir y recibir alguna medalla de la gobernación", relató Rodríguez al mismo tiempo en que admitió que deben "charlar" con los profesores de los jóvenes perjudicados que "no están del todo contentos" y a los que entiende "si están enojados". "Nosotros le estamos ofreciendo lo que logramos, ellos tuvieron un par de reuniones. Yo los voy a llamar ahora y ojalá podamos llegar a un buen término y los chicos puedan viajar con nosotros", agregó Luis María.

Por último, el jefe de deportes recalcó que los tres nadadores y diez atletas que lograron su pasaje a Mar del Plata para ser parte de las finales de los Bonaerenses podrán hacerlo sin inconvenientes. "Ahora viene una actividad y se me viene el corazon a la boca. Los chicos están trabajando a destajo, se entra en el sistema y se mira si están inscriptos o no. No queremos errores -continuó- sino optimizar este sistema que evita que se inscriba gente fuera de reglamento como pasa otros años. Esta medida es dura pero achica el margen de la chanchada, de la trampa", concluyó Rodríguez en relación a la inscripción online que se implementó en 2017 y que le generó innumerables doloresde cabeza a varios municipios bonaerenses.