Luis Caramún asumió en la Dirección de Tránsito y Nocturnidad y Luciano Arias en la de Coordinación y Administración

El Secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, encabezó hoy por la mañana en el Centro de Monitoreo una conferencia de prensa en la que asumieron oficialmente sus respectivas direcciones Luis Caramún y Luciano Arias.

Quien dejó la delegación de Río Tala en mano de Jorge Mc Innerny se hizo cargo de Tránsito y Nocturnidad por Ángel Burgos sobre quien señaló que "tenía su estilo" y realizó "un trabajo espectacular que se puede ver en las estadísticas". Sobre su tarea, dejó en claro que le van a dar "otra impronta" al área y que "el fruto no se va a ver de un día para otro" porque es "a largo plazo". Y detalló: "Tenemos que trabajar en concientización, educación y formación de los conductores; controles y sanciones. Lo que vamos a fortalecer es la educación vial en los colegios y las charlas en las empresas".

Además, dejó en claro que "nadie va a tener soluciones mágicas" debido a que "accidentes de tránsito va a haber siempre". Sin embargo, sostuvo que deben "reducir las posibilidades" y eso es "a largo plazo". "En las calles vamos a estar todos los días, como debe ser. Siempre nos critican de que perjudicamos al que trabaja, pero nosotros controlamos a conductores, no trabajadores. A nosotros no nos importa si trabajan o no, nos importa como manejan".

Acerca del cambio de Burgos por Caramún, el intendente, Cecilio Salazar, manifestó días atrás a La Opinión que su objetivo es cambiar el rumbo de la dirección: "Le quiero dar otro perfil a esa área porque está comprobado que no da resultado sacar motos y motos y motos. Hemos sacado alrededor de 6000 motos en estos cuatro años y los accidentes se siguen produciendo continuamente".

Al resumir los últimos años, el Jefe Comunal entiende que no ha sido la solución "sacarle la moto a la gente": "Va a llegar un punto que vamos a sacar 20.000 motos y seguirá habiendo accidentes y muertes. Creo que la persona adecuada es Luis Caramún que lo ha venido haciendo antes con charlas de concientización, darle los elementos que necesite y después de seis meses evaluaremos".

Por último, en la conferencia de prensa también se presentó a Arias como Director de Coordinación y Administración de la Secretaría de Seguridad, cargo que ocupó hasta 2019 Juan Almada quien fue traspasado a la cartera y trabajará con Roleri. Sobre su función, quien tiene una larga trayectoria como empleado municipal destacó que deben "hacer un trabajo en equipo entre todos los del área de Seguridad". Y explicó: "Tenemos que llegar a todo el mundo, la gente piensa que no le van a pasar las cosas pero las cosas pueden pasar. Trataremos de darles las herramientas para que no pase".