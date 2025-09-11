"Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ludmila y quisiera saber si podrían ayudarme a publicar que quiero saber si alguien viaja lunes o miércoles al Hospital Gutiérrez de CABA para ver si pueden ayudarme a sacar un turno, ya que viajé hoy y dan la próxima semana y se me complica para volver a viajar. Dejo mi celular como contacto 3329 630851". En caso de querer ayudar comunicarse a ese número.

