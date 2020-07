Ludmila Manicler se despidió de Boca Juniors: "No me tienen en cuenta para la próxima temporada"

La sampedrina utilizó su cuenta de la red social Instagram para anunciar que no seguirá en el Xeneize y, ante la consulta de La Opinión, explicó que le comunicaron que no tendrá lugar en el plantel que afrontará el próximo torneo del cual se desconoce su fecha de inicio porque la actividad está frenada por la cuarentena para evitar la pandemia de coronavirus. "Gracias por estos dos años en que el club me volvió a abrir sus puertas por segunda vez y por ser parte de mi historia en el fútbol", manifestó la ex-Barcelona y Selección Argentina quien explicó que seguirá jugando aunque, por la incertidumbre que ronda en medio de la crisis sanitaria, no es momento de evaluar opciones.