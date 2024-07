Ludmila es la hermana de Braian Marcelo Lobos, el hombre al que aprehendieron y notificaron por la comisión de una grave violación a la Ley de Protección Animal y al que se vio en las imágenes que fueron registradas mientras permaneció demorado en sede policial. El martes por la tarde, la mujer se comunició con La Opinión, sumamente molesta por los mensajes que recibe la familia tras los episodios relatados.

Como es de costumbre, el medio le ofreció relatar su versión. Comenzó con la historia de la yegua que murió tras caer al asfalto y con la desmentida de la participación “de vecinos” que registraron el hecho. Apuntó a un denunciante cuyo nombre desconoce y relató que esa persona profirió amenazas en el momento en el que su hermano intentaba “parar” al animal.

“A partir de que pierde el potrillo, bueno, su salud desmejora, mi hermano empieza a comprarle vitaminas para poder remontar, para que se pusiera bien”, relató la mujer sobre el estado de salud de la yegua que tras parir no pudo reestablecerse.

Luego indicó que por ese motivo decidió trasladarla desde el lugar donde estaba en el Barrio 1° de Mayo hasta La Tosquera. “La iba a llevar al campo para que tuviera un lugar y para que mi otro hermano lo ayudara a cuidarla”.

“En el camino, la yegua se bajó y no quería caminar. Imagínense que de la casa de mi hermano, a donde más o menos había llegado, le llevó dos horas”, ilustró Ludmila en cuanto al lugar donde se produjo el deceso del animal.

“Imagínense que el animal ya estaba parado porque no quería caminar. Lo que salió en las noticias fue que dicen que había gente trabajando en un lugar y que durante una cuadra fueron gritándole a mi hermano que él golpeaba al animal y que siguió golpeándolo, que el animal se desvanece y que mi hermano siguió golpeándolo. Cosa que no sucedió. Mi hermano en ningún momento fue increpado por ninguno de los vecinos, excepto la persona que lo denunció, que sí lo amenazó a mi hermano como que lo iba a matar”, apuntó como dato en su derecho a réplica..

“El animal jamás sufrió maltrato, jamás. Porque mi hermano incluso lo cuidaba un montón porque cuando la compró, vio cómo el animal estaba y así mismo no rechazó comprarla porque la iban a matar. Se hizo cargo del animal todo el tiempo. Ahora que había perdido el potrillo y se le había desmejorado un montón su carne, había gastado un montón de tiempo en medicamentos para poder ponerla bien, la iba a llevar de todo para que ella tuviera un mejor lugar donde estar”.

“Una vez que el animal se desvaneció, mi hermano estuvo todo el tiempo queriéndolo levantar y el animal ya no se levantó. Se acerca un muchacho y le preguntó si él quería agua para echarle al animal. Mi hermano le respondió que sí. El animal ya no respondió más”, explicó sobre el momento en que “Manea”, falleció.

En el mismo sentido contó que hubo otra persona “que fue la que denunció, gritándole y amenazándole a mi hermano como que le iba a meter la cabeza en el zanjón y lo iba a matar. Cosa que me parece que no correspondió porque no sabía lo que estaba sucediendo en el momento”.

“Mi hermano jamás fue increpado por ninguno de los vecinos, ni corrido para que él se baje del animal. Eso no sucedió. Mi hermano iba a paso de hombre con el animal porque aparte al lado de él, iba la mujer en la moto acompañándolo”.

Tras el deceso, Ludmila aclara que “llega al móvil y la persona que estaba sobre el móvil le pregunta a mi hermano lo que había pasado, él le cuenta que el animal se venía apagando, se tiró ahí en el piso y no se movió más. El oficial le pregunta a él si tenían que retirarla de la vía pública, él le dice que no. En eso se hace presente el móvil de Inspección y dice que ya no la pueden mover del lugar porque la tienen que retirar ellos”.

Según relata lo acontecido, tras la llegada del personal municipal “le dicen si él tenía algún problema en acercarse a la Comisaría para decirle lo que había pasado porque le habían hecho una denuncia por maltrato animal. Mi hermano en ningún momento se negó, por el contrario, fue con el patrullero hasta la Comisaría, dijo lo que había sucedido y se retiró no quedó detenido”.

La foto que ofreció la familia de la yegua Manea que había sufrido problemas tras haber perdido a su potrillo.

“La nota dice que fue identificado como Brian Marcelo Lobos, trasladado a la comisaría. Esto también está mal en haber dado los datos de mi hermano porque a raíz de eso, él hoy en día está siendo molestado a través de las redes sociales. Tiene dos criaturas chiquitas y está siendo amenazado, gente que le dice que si lo agarra en la calle y lo va a correr y va a hacer miles de cosas”, advitió respecto a las consecuencias que le acarrea la difusión de la noticia que confirma que la causa será tramitada en la Fiscalía N° 11 donde podrá declarar .y aclarar lo acontecido en calle Caseros y Depoetri.