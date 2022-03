Sé que no es el lugar, pero quisiera saber si pueden hacer algo. No sé qué están esperando para arreglar la calle qué va al jardín de Mataderos y a la escuela. No es la primera vez que pasa, pero hoy se cayó una chica o qué están esperando, ¿que pase una tragedia más grande para poder arreglar? Agarran, rellenan los pozos y ya está. A los meses los pozos son más grandes, todos los años pasa lo mismo… Rellenan los pozos solamente”, se quejó #240