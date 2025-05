Luciana, cuyo carro de panchos se encuentra en la zona de Mitre y San Martín, escribió: “Estoy haciendo una rifa y muchos negocios y emprendedores de San Pedro me donaron 34 premios para poder sortear. Estoy juntando para poder hacer el techo a mi carro de panchos y poder trabajar los días de lluvia. El numerito sale 1000 y hay 34 premios. Los demás carros tienen techo de negocios. Pero justo ahí no hay ningún negocio con techo ni en la vereda de enfrente ni cerquita para resguardarme de la lluvia. Y caen dos gotas y me tengo que ir, ya que el carro no tiene techo tampoco”.

La rifa se sorteará el sábado 31 de mayo y los interesados en comprar un número o colaborar pueden comunicarse al 3329 53-9138 o enviar donaciones al alias pancheros.sp



