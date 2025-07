Luciana envió un mensaje y dijo: "El viernes 20 de junio concurrí a la guardia del Hospital Municipal Emilio Ruffa junto a mi papá, quien presentaba síntomas compatibles con neumonía. En ese momento fue atendido por el Dr. José Herbas, quien de inmediato solicitó una serie de estudios —que no detallaré aquí— y detectó, además de la neumonía, una arritmia cardíaca. Gracias a su rápida intervención y la administración de los medicamentos adecuados, en tan solo 24 horas se notó una mejoría en el estado de mi papá, y en las 53 horas que permanecimos internados, la evolución fue realmente notable.

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento, en primer lugar, al Dr. Herbas y a todo su equipo de profesionales. Tuve el honor de presenciar la calidez humana y el respeto con los que tratan a cada paciente. También agradezco a las chicas del área de ingreso, que con mucha paciencia supieron tolerar, incluso, algún que otro maltrato por parte de quienes llegaban con dolor o malestar.

Las enfermeras y auxiliares nos brindaron un trato excelente, especialmente teniendo en cuenta que no somos de la zona. La gente de San Pedro fue muy amable con nosotros. En particular, quiero agradecer a María Rosa Peralta, quien se convirtió en nuestra compañera y sostén en una ciudad que no conocíamos.

Simplemente, estoy profundamente agradecida con toda la comunidad de San Pedro. Y si Carla llega a leer esto, quiero que sepas que también fuiste una gran compañía en mis momentos de soledad e intranquilidad. Incluso el personal de seguridad y los camilleros tuvieron siempre una palabra de apoyo.

¡GRACIAS DE CORAZÓN A TODOS!"

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo