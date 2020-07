Lucas Rodríguez, el relator que le pone voz a los partidos de la Liga Sampedrina y le ganó al coronavirus

La pandemia de coronavirus pegó fuerte en Río Tala y, sobre todo, a la familia Rodríguez que sufrió la pérdida de dos seres queridos como Ricardo Piris y Silvestre, abuelo y papá de Lucas respectivamente quien también se contagió y le ganó al virus en una batalla que lo tuvo algunos días en el Hospital Emilio Ruffa de San Pedro más allá de que no padeció síntomas severos.

Lucas Rodríguez tiene 38 años y es más conocido en el ambiente del deporte local por su tarea como relator de partido de fútbol de la Liga Sampedrina (LDS). Cada fin de semana, cuando hay actividad, encabeza el equipo de transmisiones de El Clásico que cuenta que lo sucede en una cancha a través de FM Génesis. En el ambiente, el riotalense es muy querido por los protagonistas por su impronta pero, por sobre todo, la pasión que le pone a lo que hace y su carisma.

"Mi carrera como relator arrancó en el 2006 cuando la pasión no pudo ser controlada más. Andaba para todos lados en Río Tala relatando partidos y acordándome de jugadas. El hablar tanto de futbol y sentir tanta pasión hizo que mi viejo me impulsara estudiar periodismo deportivo a Buenos Aires. Compraba todos los lunes el diario deportivo Olé y lo cansé a mi viejo hablando de deportes. Me dijo que tenía que hacer algo de eso porque era lo mío. En el Olé que yo compraba salían folletos de cursos acelerados de periodismo deportivo, de relato y comentario y encontré uno de esos en el que Pablo Ladaga y el "Gringo" Cingolani daban un curso en un instituto de Villa Urquiza y era entre agosto y diciembre de 2006. En ese tiempo trabajada en lo de "Pocho" Marelli, arreglé con él para los lunes no ir a trabajar y sí los martes y me fui con mi tío a Buenos Aires, me anoté en la escuela y empecé a estudiar. Tuvo de profesores a Pablo Tersi, el "Bambino" Pons, Pablo Ladaga, Cingolani, Marcelo Rondina, y otros tantos", le contó a La Opinión Rodríguez sobre cómo arrancó en el relato, una actividad que actualmente casi ningún otro realiza en San Pedro con asiduidad porque, tampoco, hay otras transmisiones deportivas.

A Lucas es común verlo cada domingo en una cancha junto Jorge Pérez y su hijo Mauro quienes hacen los comentarios y, también, Héctor Albano desde el estudio central que la emisora tiene sobre calle Facundo Quiroga. Su conexión con Albano y Jorge Pérez fue a través de Adrián Macenet quien en 2006 se los presentó, rememoró: "A Héctor yo no lo conocía personalmente pero lo había escuchado relatar partidos por la radio. Por él lo conocí a Jorge y con Adrián, los tres, me fueron llevando bien por estos caminos del periodismo deportivo".

Su primer encuentro fue un Tablense-Las Palmeras en el Polideportivo Pablo Noat de La Esperanza en el que el Albiceleste, club del que fue jugador y es socio e hincha, goleó 7 a 0. Al principio, no relataba todos los partidos pero de a poco se fue ganando un lugar hasta que por una situación extraordinaria comenzó a hacerlo asiduamente: "Esta gente me fue llevando, no me metía todos los partidos. Fui demostrando que era lo que quería hacer hasta que llegó un momento. Una vez Héctor fue a relatar una pelea de Fabián "Monito" Martínez con el hijo de Latigo Coggi (N. de R.: Martín) y me tocó relatar Paraná-América que terminó 0 a 0 que para un relator es complicado pero no deja de ser un desafío para alguien que había soñado hacer eso".

Rodríguez, que también trabaja como carnicero, relató cientos de partidos, algunos con mucha relevancia y otros menos. De ellos, recordó la final del Argentino C entre Sportivo y Mercedes en la que el Lobo ascendió al B en 2014; la de Banfield-Rivadavia en 2010 por la LDS cuando el Taladro igualó en tiempo adicionado, estiró la serie a los penales y fue campeón; el gol de Nicolás Martelli para Independencia que le dio el título agónico en el Clausura 2019; y, por sobre todo, la definición de Las Palmeras-Paraná en el Torneo Preparación 2015 cuando los riotalenses festejaron un título después de varias temporadas: "Me tocó vivirlo como periodista y relator y hacerlo lo más profesional posible pero fue una alegría enorme para mí haber visto salir campeón a Las Palmeras porque soy hincha y socio".

Lucas junto a Jorge y Mauro Pérez en una transmisión en la cancha de Atlético Baradero. Foto: Gentileza Jorge Pérez.

Por último, como todo periodista deportivo y relator, tiene un pasado en alguna disciplina y la suya es el fútbol, tal precisó: "Arranque en Independiente a los 11 años, de grande. En Independiente tuve de entrenadores Abelardo Godoy, Omar Almada y Schallibaum, Gustavo Regueiro, Miguel Bonda y Ruben Prado. Después pude jugar algunos partidos en inferiores de Las Palmeras y en reserva con Martín Fleitas padre de entrenador pero no llegué a primera. Hasta que me surgió lo del relato que era lo que me apasionaba".

Cuando el fútbol local regrese, Lucas Rodríguez volverá a armar su mochila para ir a algún estadio a narrar lo que sucede en el campo de juego y contárselo a los hinchas. Lo hará después de la dura batalla que tuvo contra el COVID-19 que marcó un antes y un después en vida pero le dio más fuerzas para seguir haciendo lo que le gusta con entusiasmo y, por sobre todo, pasión porque para él, "siempre lo mejor está por venir".