Luana Gilli agradece al Hospital

“Ya estoy en casa con mi bebé muy contenta, ahora que ya pasaron varias horas de que me fui de internación no puedo dejar pasar este día sin hacer público como se encuentra el Hospital hoy.

Empiezo por la limpieza impecable, la comida riquísima y las chicas de un gran calor humano.

Ni hablar de las enfermeras (SOLEDAD GARIBALDI, SOLEDAD MARELLI, PAULA GORDILLO, MAGUI VELAZCO, VERO LAFALCE, LINA GODOY Y LAS DE PEDIATRIA) han hecho conmigo mucho más de enfermeras, hicieron de hermanas (con lo que significa la palabra hermanos). A Flor, la puericultora, una genia con mucha paciencia.

El equipo de GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, y lo pongo con mayúscula porque es palabra mayor (yo se que muchos dirán que hicieron su trabajo, pero yo les aseguro que hicieron mucho mas que eso) más en estos tiempos pandémicos donde todas las emociones están a flor de piel.

También agradecer a todo el grupo que está en cirugía, trabajan con tanto amor!

Pasar estos 10 días en el Hospital, solamente me hago una sola pregunta. ¿Cómo se agradece todo esto? Y no existe palabra que pueda definirlo pero yo se que todo lo que se hace con amor vuelve cuatro veces más.

Momentos que voy me voy a llevar guardados en mi corazón, pero también quería hacerlo publico y compartirlo con ustedes”, de parte de Luana Gilli.