Loteos irregulares: los denunciantes ratificaron en Fiscalía su acusación por "estafa"

El grupo quee fuea la Justicia para denunciar que fueron "estafados" por la Inmobiliaria Mariana Bennazar y por un hombre identificado como Federico Curto luego de comprarles terrenos de un loteo en Lucio Mansilla donde no pueden construir ni subdividir para escriturar ratificó los términos de su denuncia en Fiscalía.

Los denunciantes fueron citados por el fiscal Marcelo Manso para prestar declaración testimonial y allí dejaron asentado en detalle lo que expusieron en la presentación judicial que hicieron bajo la representación de la abogada Marcela Cristella y que reveló La Opinión la semana pasada.

"Mis representados estuvieron más de un año tratando de hablar con la inmobiliaria, hubo muchísimas reuniones planteándoles cuáles eran los inconvenientes que habían surgido a partir de querer hacer sus obras", explicó la abogada que representa a las familias denunciantes.

"Más allá de la escrituación, acá lo que se está reclamando es que la gente no puede construir. Entonces, para qué van a querer comprar un terreno con tanto esfuerzo si posteriormente no van a poder construir sus inmuebles. Municipalidad no aprueba dos inmuebles en la cantidad de metros", aseguró.

"El tema acá es que ccuando van a hacer los planos ante la Municipalidad ahí recién se enteran de que en la cantidad de metros que les venden sólo pueden construir una casa", dijo y ratificó que para edificar dos casas en el terreno hay que "mentir" al Estado y no declarar una de las unidades habitacionales.

Se trata de propietarios de terrenos en el barrio El Durazno, ubicado en el camino Lucio Mansilla, quienes denunciaron penalmente por estafa a los representantes de la inmobiliaria Mariana Bennazar y a una persona identificada como Federico Curto —quien ya se vio envuelto en una polémica relacionada con inmuebles— porque no pueden subdividir para escriturar ni construir en el lote que adquirieron a raíz de la normativa vigente, que se los impide.

En Obras Públicas, un plano de construcción fue rechazado porque no cumplía con la normativa vigente: los terrenos están en una zona que es "área complementaria", según la ordenanza de uso y ocupación del suelo, la famosa “San Pedro 2000”, a partir de una reforma que se hizo en 2004, cuando se creó para ese sector un distrito turístico y se declaró reserva natural al tramo que va por la barranca hasta Vuelta de Obligado.

En esa área complementaria, los terrenos subdivididos deben tener un mínimo de 20 metros de frente, una superficie mínima de 800 m2 y la densidad habitacional es de una vivienda por parcela. Es decir que los lotes, como fueron vendidos, no se pueden subdividir.

“No se puede ceder la mitad de un lote, no se permite sobre un lote más de una vivienda por parcela”, dice el documento firmado por el director de Planeamiento Agustín Vaca en el rechazo del expediente de obra presentado por una de las denunciantes. Es decir que no pueden construir. Si quieren cumplir con las normas vigentes, claro.