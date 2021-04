Loteo en Sbert y Aulí: Silva explicó la situación legal y consideró que quienes compraron pueden haber sido engañados

Este jueves, La Opinión reveló el caso de un grupo de vecinos de un barrio que se construye en un terreno ubicado en calle Mateo Sbert, entre Bozzano y Aulí, donde un agente inmobiliario de la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, vendió 49 lotes de 152 metros cuadrados que no pueden ser escriturados porque el loteo no cumple con la legislación vigente.

Publicidad

El abogado del agente inmobiliario sostuvo que la Municipalidad pone “palos en la rueda”, aseguró que radicará una denuncia por “asociación ilícita e intento de extorsión” y hasta dijo que hubo un “pedido de dinero, explícito”, cuya negativa a pagar sería el obstáculo para que los vecinos puedan continuar con el sueño de la vivienda propia en ese terreno.

El secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento, Javier Silva, explicó la situación de ese terreno, detalló la normativa vigente que deben cumplir y advirtió que, como en muchos otros casos, podríamos estar ante un engaño por parte de agentes inmobiliarios que venden lotes bajo una modalidad que no está permitida por la ley.

“Las infracciones se llevaron adelante por la clandestinidad de la obra, las construcciones sobre ese terreno, porque esa obra no tenía plano aprobado en el Municipio ni se pagaron los cánones correspondientes”, señaló Silva respecto de las actas labradas por los inspectores de obra.

El funcionario señaló que el terreno donde están construyendo esos vecinos “nunca fue afectado a un plano de mensura y subdivisión con la medida de los lotes tal cual la ordenanza San Pedro 2000” de uso y ocupación de suelo, que establece, para esa zona, un mínimo de 800 metros cuadrados.

Los vecinos y su abogado dijeron que el plan era escriturar bajo el régimen de propiedad horizontal. “Para que eso funcione de esa manera tiene que haber un consorcio, un reglamento de copropiedad, pero antes tiene que haber un plano con esas características visado por el Municipio y aprobado por Geodesia en La Plata”, advirtió Silva.

El terreno está en un lugar zonificado como “área complementaria”, por eso el mínimo de metros cuadrados es de 800. “La gran dificultad que va a tener esta gente es que no se ha presentado ningún plano de subdivisión y si lo presentan debe ser con lotes de 800 m2”, explicó el abogado y escribano que conduce Obras Públicas.

Podría haber otras alternativas para rezonificar ese terreno, pero tampoco hubo presentación alguna al respecto. Además, todo ese trámite debe hacerse antes de poner los lotes a la venta.

“Quien quiea hacer un emprendimiento inmobiliario de estas características tiene que presentar un plano de mensura y rsubdivisión, una vez aprobado se hace la cesión de calles y se le exige que cumpla con la obra de infraestructura, que debe proveer el emprendedor inmobiliario”, detalló Silva. Eso incluye los servicios de electricidad, agua, etc.

“Si no se cumple con esas restricciones que pesan sobre los lotes, no se puede vender”, aseguró y agregó: “Pueden salir a la venta, hacer un boleto pero por una cuestión municipal y provincial, quien compre no va a poder escriturar”.

Aunque no quiso ponderar la situación específica de este terreno, puesto que es “una cuestión entre particulares”, Silva explicó que quienes pusieron a la venta esos lotes deberían haber cumplido antes con la legislación. Incluso se los intimó cuando apenas empezaron a ofrecerlos a través de redes sociales.

“En este caso, la gran dificultad que van a tener es que han comprometido lotes que no alcanzan y no van a servir para presentar un plano acorde a la zona donde hoy está emplazado el loteo”, explicó.

“El Municipio tiene la responsabilidad de hacer cumplir la legislación. No es que estamos exigiendo cosas que no correspondan. Pero al margen de eso, tampoco existe una presentación mínima que haya hecho este emprendor inmobiliario, ni planos, consulta, asesoramiento. No existe nada en el Municipio para que tenga algún asidero que digan que ponemos palos en la rueda. Lo que nosotros detectamos son construcciones ilegales y a partir de ahí hay gente multada”, informó Silva.

El funcionario aseguró que el Gobierno está dispuesto a prestar colaboración para que esos vecinos puedan acceder a una solución, “pero dentro del marco legislativo”.

“Ante el hecho consumado, queda en manos de los vecinos accionar en contra de lo que pudo haber sido, hablo en potencial, un engaño, un ardid para aprovecharse de la ignorancia y la necesidad de la gente”, advirtió el secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento, Javier Silva.

El abogado del agente inmobiliario lanzó sospechas relacionadas con presunto pedido de coimas, sobre lo que Silva dijo que debería presentarse en la Justicia. “Lo acompañaremos”, dijo Silva y señaló que mal podría alguien haberle pedido alguna dádiva a quien nunca llegó a la oficina para presentar algún plano o iniciar un expediente.