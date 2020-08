Los robos y destrozos en el cementerio no cesan y hay preocupación entre vecinos: El relato de familias que fueron víctimas

"Atento a las noticias por ustedes vertidas, del caos y la desolación que era el Cementerio de San Pedro, como tengo bóveda, viajé hoy -por el domingo- desde Buenos Aires y me encontré está situación. Les ruego que pidan a la gente que verifique daños en bóvedas, nichos o sepulturas que hagan las denuncias pertinentes en la Policía", le dijo Graciela a La Opinión en un mensaje de audio al que le adjuntó varias fotos que, además de comprobar su relato, evidenciaron el desastre que hay en ese lugar olvidado y a la deriva donde ya no reina la paz.

El caso de Graciela es uno de los tantos actos vandálicos que en las últimas semanas reportó La Opinión y la preocupación entre vecinos por los robos y destrozos es cada vez mayor porque muchos ya fueron víctimas en nichos donde descansan los restos de allegados. Incluso, no son pocos los sampedrinos que dejaron de ir de visita o lo hacen acompañados para evitar ser asaltados por delincuentes.

Los sucesos coinciden en que se roban placas, puertas, vidrios y ventanas. También es normal observar destrozos y una mujer relató que le tuvo que "poner rejas a la puerta de la bóveda" para evitar que le lleven elementos. Otra, en tanto, aseveró: "Es lo único que me queda, venir a visitarlo y esto es terrible. Cómo arrancan literalmente las puertas para vender. En uno de los que faltan la puerta, desapareció un cajoncito".

En ocasiones, vecinos radicaron denuncias que en su mayoría no sirvieron para esclarecer hechos consumados. En otras, los propios cuidadores alertaron la situación y evitaron que ladrones logren su objetivo. En lo que va del año, los robos y desmanes aumentaron considerablemente y víctima de ellos también fueron las familias Morresi en el mausoleo donde está el expiloto de automovilismo Osvaldo Morresi y Giovanettoni a la cual le sustrajeron placas, tal contó días atrás Fabio, exconcejal que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo cuando renunció Pablo Guacone.

Por último, otra vecina describió con mucho dolor cómo le destruyeron la bóveda y rompieron la puerta al punto en que "agradeció" que no sacaron "del lugar" los "restos" de su hermano: "Mi padre, jubilado con muchos años, que trabajó toda su vida y mantiene sus impuestos al día, no puede vivir sus últimos años en paz. Ayer vimos publicada esta foto, del lugar donde descansan los restos de mis abuelos, mi hermanito y mi amada madre. Le han roto y robado la puerta, objetos que con cariño llevo y lo que más me duele es que además de robar rompen. Dios se encargará de esas lacras. La bóveda quedó destruida. Escribo esto llorando de dolor. Por suerte, los restos de mi hermanito están y no fue sacado del lugar. Un desastre mi San Pedro, es tierra de nadie y nadie nos cuida".

Las familias víctimas y las que todavía no lo fueron está preocupadas por la situación, sobre todo porque con el correr de los meses los hechos se reiteran y no hay acciones concretas para evitarlos ni tienen respuesta alguna. Mientras tanto, muchos dejaron de ir a visitar allegados por miedo a ser atacados y otros, cuando lo hacen, se encuentran con nichos, tumbas y mausoleos rotos y sin todas sus pertenencias.