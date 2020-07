Los riesgos de hacer actividad física con barbijo o tapaboca: Qué dijo Guillermo Sancho sobre su uso que es obligatorio en San Pedro

Iván Paz tiene razón: no se puede hacer deporte con barbijo o tapaboca. El concejal quedó en el centro de la polémica luego de que un vecino, en el marco de las salidas de esparcimiento, lo fotografió andando en bicicleta sin cubre nariz y boca y envió la imagen a La Opinión donde se publicó como un reporte ciudadano al que, luego, al ser consultado, el reconocido atleta aficionado y kinesiólogo explicó por qué no lo llevaba en ese momento y, también, se refirió a los peligros de portarlo mientras se hace actividad física.

"El domingo salí a dar una vuelta en bici y la realidad es que me lo saco porque me ahogo. Ando en bici un rato y después, a los 10 minutos, uno se empieza a agitar, a cambiar el aire, empezás a respirar el mismo aire que vos cambias y el monóxido de carbono queda en el barbijo", explicó el edil de Juntos por el Cambio quien dejó en claro que "eso no justifica que usar el barbijo no sea obligatorio" teniendo en cuenta que en San Pedro hay un decreto vigente que obliga a toda persona a utilizarlo cuando está en la vía pública.

El lunes por la noche, en una conferencia de prensa que brindó en la Municipalidad, el secretario de Salud respondió la pregunta de este medio respecto de la situación que generó polémica y manifestó que "hay distintas gravedades" y que "hay que tener sentido común": "Uno puede exponer a la gente o no. Si uno va por un camino rural donde no hay nadie y está sin barbijo, no se va a contagiar ni va a contagiar a nadie. Si estamos en un ambiente abierto pero cercano, eso es potencialmente riesgoso".

Además, explicó los riesgos de hacer actividad física con barbijo o tapaboca: "Si uno hace una actividad que requiera un poco más de consumo de oxígeno, tener algo que dificulte el pasaje de oxígeno hace que el cuerpo se esfuerce mucho más. No es cómodo y es potencialmente peligroso si uno se somete a una actividad física extenuante con barbijo. Aunque no lo sea, a algunas personas les puede generar dificultad".

"Ahora que están las salidas de esparcimiento salgo a trotar por alrededor mi casa y lo hago sin barbijo también. Yo entiendo que la salud se construye a cada hora a cada día, con todos los hábitos que uno tiene. No es que digo que no hay que usar barbijo, pero cuando se hace deporte no se puede", sentenció Paz respecto de la situación.

Por último, Sancho dejó en claro que "el barbijo se plantea en espacios cerrados o en abiertos donde la distancia sea poca". Más allá de la polémica, en San Pedro todavía no están habilitados los deportes como tal sino algunas disciplinas como trotar, andar en bicicleta o patinar que requieren un esfuerzo mayor del cuerpo que al caminar y, por eso, es normal observar a los sampedrinos en sus jornadas de esparcimiento sin el barbijo puesto más allá de que es obligación por decreto. La cuestión radica en, como manifestó Sancho, tener "sentido común" lo que abarca utilizarlo y, en caso de que no para hacer ejercicio, mantener una distancia considerable con los demás.