Los pancheros le responden a Solana: “No es la solución sacar a la gente que trabaja”

Ante el caos de la nocturnidad que se registra desde hace varias semanas a la salida de los boliches en San Pedro, el nuevo secretario de Seguridad, Diego Solana, aseguró que uno de los problemas es la aglomeración de personas en locales y puestos de comida.

“Por ordenanza, los pancheros tienen que retirarse media hora antes del cierre de los boliches”, advirtió el funcionario y desató la polémica. Es que los titulares de puestos de pancho sostienen que lo que justifica su negocio es precisamente la demanda que existe a esa hora.

En se marco, varios pancheros reclamaron por la medida que anunció Solana van a hacer respetar y aseguraron que “no es la solución sacar a la gente que trabaja” de la calle, porque, señalaron, los conflictos pueden seguir si la gente se aglomera en otros lugares, independientemente de si comen panchos o no.

“Es una opción que tienen los chicos para la salida y estamos nosotros ahí para ofrecerles el panchito”, dijo Marcelo “Tanque” Diamante, uno de los históricos pancheros de la ciudad, con alrededor de 30 años en el rubro, este lunes en Radio Cuarentena.

“Tanque” vio la pelea del domingo por la madrugada, puesto que siempre se ubica en la esquina de Pellegrini y la Peatonal. “Vi que se armó la escaramuza”, dijo y agregó: “A nosotros en el carro no nos afectó, porque estábamos en la vereda con la gente que estaba comprando”.

Diamante recordó que en otra oportunidad ya hubo un intento por evitar que los pancheros estén a la salida de los boliches. “Nunca hicieron otra cosa, que es escalonar la salida, decir ‘bueno, sale primero un boliche, dejamos media y hora y después cerramos otro’, siempre hacen todas las salidas todos juntos”, señaló.

Solana dijo que su plan es ese, que no cierren todo los locales juntos, aun si eso implica no cumplir del todo con el horario previsto por la ley de Nocturnidad vigente.

“Se juntan por todos lados, no es donde está la venta nada más. Los chicos se van a quedar. Ya ha pasado esto y se quedaban en la calle también”, advirtió el panchero, quien hasta ahora, como el resto de sus colegas, nunca participó de reunión alguna con el Gobierno por el tema.

“Yo, que tengo mi economía basada en esto, me perjudica terriblemente”, cuestionó “Tanque” y analizó: “¿Se van a menter con todos los negocios que junte gente? ¿Por qué no prueban otra cosa? Pero no sacar al trabajador, al laburante, tendrían que ver”.

Leonardo Panizza tiene el puesto de panchos que se ubica en Mitre y 3 de Febrero. Además es mensajero, por lo que como se levanta temprano para trabajar con la moto no suele quedarse hasta el horario de la salida de los boliches.

Panizza dijo que son “16 pancheros” y que alrededor de 12 serían los habilitados. Tampoco tuvo nunca una reunión con funcionarios del Gobierno respecto de la modalidad de trabajo. “Lo único que hago en la Municipalidad es pagar todos los meses”, dijo.

Santiago Baldovino, panchero que se instala habitualmente en la plaza Belgrano, consideró “indignante” lo que planteó el secretario de Seguridad, Diego Solana. “¿Si nosotros cerramos antes no va a haber más violencia?”, se preguntó.

“Si nosotros cerramos entas, qué sentido tiene de ir a ganarnos el mango. La verdad, da vergüenza esta pavada que quiere hacer. No tienen dos dedos de frente”, se quejó.

Baldovino planteó que la solución a a problemáticas debería ser “buscar la manera de poner más patrulleros y seguridad afuera de los boliches” y reclamó: “Quieren dejarnos sin trabajar, como ellos tiene sueldos de 500 mil o 1 millón de pesos hacen lo que quieren”.