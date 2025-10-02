Los miradores de Vuelta de Obligado
“El mirador ubicado frente al morro de tosca, es un peligro. Las tablas están resecas, podridas, rotas hace mucho tiempo. Hay que tener cuidado con las personas mayores. Son muchos los que van a Vuelta de Obligado”, reportó Carlos.
