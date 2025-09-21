Los mágicos libros de Zeque Bracco en PosData: las lecturas recomendadas de septiembre
En tiempos de hiperconexión, el dibujante, ilustrador y librero sampedrino, junto a su familia Sofía y Camilo, presentan un nuevo espacio donde mes a mes brindarán recomendaciones de lecturas asombrosas por su temática, contenido y atracción, con maravillosas ilustraciones que se pueden hallar en Librería PosData. Hay un grupo de WhatsApp del Club del Libro en el que proponen elegir un ejemplar a todos los socios.
Por Zeque Bracco*
La primera propuesta de este mes es “Doña Pocha se va de compras”. Dibujos que a mi me remite a Popeye, para primeros lectores, linda linda historia. Doña Pocha se va de compras y tiene que comprar un montón de cosas para su casa y en el camino se encuentra con el Sr que le gusta y compra todo mal, en ese caos vuelve a salir a comprar y se encuentra nuevamente con el Sr. por suerte lo invita a tomar el té y eso que era un caos se convierte en una alegría. Letra imprenta mayúscula, dibujos increíbles
La segunda opción de este mes es: ”Como funciona la maestra”. Lindo, lindo libro, es muy poético para los niños, es muy hermoso para los grandes, un libro álbum de cómo funciona la maestra, la maestra de matemáticas está hecha de hojas cuadriculadas, la maestra con niños alrededor a veces en fila, otras en ronda, de distintos tipos, altas, bajitas, chiquitas, la maestra puede ser un maestro. Una genialidad hablando del rol docente, del trabajo docente, y como impacta eso en sus alumnos. Es una lectura muy linda para niños y hermosa para grandes. Ojalá lo disfruten.
La tercera opción es: “La Tierra y el Sol para los mas curiosos”. Hermoso libro de divulgación científica. Que tiene que ver por qué hace frío, por qué hace calor, por qué la noche dura mas tiempo en los polos, que es el viento, por qué las cosas no se caen para arriba, por qué hace mas calor al mediodía, una genialidad relacionado a lo atmosférico en nuestros habituales libros de divulgación científica.
*PosData es la librería especializada en libros ilustrados que llevan adelante Zeque, Sofía y Camilo, la familia Bracco-Fucci, ubicada en Saavedra 45. Instagram: @posdatalibros
