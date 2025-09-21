Por Zeque Bracco*

“Doña Pocha se va de compras”, ”Como funciona la maestra” y “La Tierra y el Sol para los mas curiosos” son los libros recomendados de septiembre.

La primera propuesta de este mes es “Doña Pocha se va de compras”. Dibujos que a mi me remite a Popeye, para primeros lectores, linda linda historia. Doña Pocha se va de compras y tiene que comprar un montón de cosas para su casa y en el camino se encuentra con el Sr que le gusta y compra todo mal, en ese caos vuelve a salir a comprar y se encuentra nuevamente con el Sr. por suerte lo invita a tomar el té y eso que era un caos se convierte en una alegría. Letra imprenta mayúscula, dibujos increíbles

La segunda opción de este mes es: ”Como funciona la maestra”. Lindo, lindo libro, es muy poético para los niños, es muy hermoso para los grandes, un libro álbum de cómo funciona la maestra, la maestra de matemáticas está hecha de hojas cuadriculadas, la maestra con niños alrededor a veces en fila, otras en ronda, de distintos tipos, altas, bajitas, chiquitas, la maestra puede ser un maestro. Una genialidad hablando del rol docente, del trabajo docente, y como impacta eso en sus alumnos. Es una lectura muy linda para niños y hermosa para grandes. Ojalá lo disfruten.

La tercera opción es: “La Tierra y el Sol para los mas curiosos”. Hermoso libro de divulgación científica. Que tiene que ver por qué hace frío, por qué hace calor, por qué la noche dura mas tiempo en los polos, que es el viento, por qué las cosas no se caen para arriba, por qué hace mas calor al mediodía, una genialidad relacionado a lo atmosférico en nuestros habituales libros de divulgación científica.

*PosData es la librería especializada en libros ilustrados que llevan adelante Zeque, Sofía y Camilo, la familia Bracco-Fucci, ubicada en Saavedra 45. Instagram: @posdatalibros

