Anses confirmó el cronograma de pago para jubilados correspondiente a septiembre. Como es habitual, se dividirá en tandas, de acuerdo al número final del documento de identidad del beneficiario y según su categoría de haberes.

En el primer turno, a partir del lunes 8 de septiembre, cobrarán quienes perciben la jubilación más baja.

El organismo nacional informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo tendrán un incremento del 1,9 por ciento, basado en la fórmula de movilidad, que toma como referencia el índice de inflación de julio publicado por el Indec.

Además, los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán el bono de 70 mil pesos. De esta manera, la suma total que percibirán será de 390.277,17 pesos (320.277,17 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono).

Por otra parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 115.088 pesos.

El calendario de pago a jubilados correspondiente a septiembre de 2025 es el siguiente:

DNI terminados en 0 cobrarán el lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1, el martes 9.

DNI terminados en 2, el miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3, el jueves 11

DNI finalizados en 4, el viernes 12 de septiembre

El cronograma se retomará el lunes 15 con los beneficiarios con DNI terminados en 5.

El martes 16, en 6; el miércoles 17, en 7; el jueves 18 de septiembre, con DNI terminados en 8 y el viernes 19, en 9.

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, los pagos comenzarán el miércoles 10 de septiembre con quienes posean DNI finalizados en 0.

Con DNI terminados en 1, el jueves 11 de septiembre y DNI finalizados en 2, el viernes 12.

El lunes 15 de septiembre continuarán los pagos a los titulares de la asignación con DNI terminados en 3; el martes 16, con DNI terminados en 4. El miércoles 17, con DNI finalizados en 5; el jueves 18, en 6; y el viernes 19, en 7.

El lunes 22 de septiembre será el turno de quienes posean DNI terminados en 8 y el martes 23, en 9.

