Los festejos de Independencia campeón

Independencia, el club más ganador de la historia de la Liga Sampedrina (LDS), gritó campeón luego de 14 años y La Opinión siguió los festejos que se desataron en el Polideportivo de la ruta 41 de Sportivo Baradero, continuaron en el centro de San Pedro y finalizaron a la madrugada en las instalaciones ubicadas sobre calle Ayacucho.

"Si si señores yo soy de Encia, si si señores de corazón, porque este año desde Ayacucho, desde Ayacucho, salió el nuevo campeón", "el que no salta es Sabalero" u "ole, ole, ola soy de Encia, es un sentimiento, no puedo parar", se escuchó a lo largo de la celebración que también incluyó fuegos artificiales.

En medio del clima festivo la palabra más destacada fue la del director técnico, Aldo Repetti, emblema auriazul que también dio la vuelta olímpica como jugador: "Como técnico, es lo más lindo que me pasó en la vida. Imposible compararlo. Con este grupo de jugadores, algo impagable".

Además, el arquero Elías Salomón, señalado por sus compañeros como el gran artífice del título por su labor en las tres series de penales (ante Atlético, Las Palmeras y Sportivo), recalcó que son "16 jugadores" que la "pelearon" desde el inicio del certamen y se "merecían" ser campeón. "Fueron tres partidos difíciles, creo que todos dejamos todo. Yo me tenía mucha fe en los penales. Somos once guerreros que entramos adentro de la cancha. Yo cumplo mi rol y trato de hacer lo mejor siempre", agregó el ex Paraná.

Por último, el preparador físico del plantel, Leonardo Bargues, hizo hincapié en que es un trabajo de varios años. Además, felicitó a los futbolistas que se quedaron "a bancarla" después de la "mala campaña" del 2016 y que por eso se "festeja el doble". "Quiere decir que uno tiene que seguir trabajando porque así las cosas se dan", cerró.

Las lágrimas en el campo de juego se trasnformaron en euforia con el correr de las horas. En las últimas temporadas la "I" lejos estuvo de ser protagonista en los torneo locales con jugadores que llegaron y se fueron inmediatamente. Otros se quedaron a pelearla, a aguardar buenos momentos y el martes tuvieron su recompensa.