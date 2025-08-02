En las primeras horas de la madrugada de este sábado, un patrullaje rutinario de la policía permitió detectar a dos individuos en una clara actitud sospechosa.

La visión de los uniformados llevó a concluir que se trataba de una situación delictiva, por lo que procedieron de inmediato a la interceptación de los sujetos, quienes intentaban evadir la acción policial.

Los individuos, de 28 y 21 años, fueron aprehendidos en las inmediaciones del barrio 104 Viviendas, donde transitaban en plena fuga después de perpetrar un robo.

Al realizarse las investigaciones, se constató que ambos poseían antecedentes delictivos significativos.

En el momento de la aprehensión, los delincuentes portaban una desmalezadora, herramienta que había sido sustraída momentos antes de una vivienda ubicada en Litoral al 2000, propiedad de un vecino de 55 años.

La incursión a la finca se realizó tras saltar el tapial, para luego romper el acceso a un depósito donde se encontraba el aparato.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a la comisaría y puestos a disposición de la fiscal de turno, quien ordenó su alojamiento en calabozos.

