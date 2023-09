Los créditos para trabajadores están disponibles desde este jueves en Anses y la atención es sin turno

Desde este jueves están disponibles los créditos para trabajadores en relación de dependencia que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, que permite la obtención de hasta 400 mil pesos a pagar en 24, 36 y 48 cuotas, con tres meses de gracia y a una tasa menor que la de mercado.

La modalidad implica que el interesado debe comenzar el trámite online y completarlo en las oficinas de Anses, por lo que cada dependencia del organismo estará en condiciones de recibirlos, sin turno, para ello.

Los requisitos son tener registrado con no menos de seis meses de antigüedad en esa relación de dependencia, percibir un salario bruto menor a 700 mil pesos —es decir no pagar impuesto a las ganancias— y aportar a la caja de Anses, lo que implica que municipales, docentes, policías y otros empleados del Estado bonaerense no están incluidos.

El trámite comienza online desde Mi Anses, donde el usuario encontrará una solapa especial para los crédit7os en relación de dependencia. Allí deberá seleccionar la tarjeta de crédito vinculada a su cuenta sueldo —si no posee, debe solicitarla antes al banco— y podrá acceder al simulador.

En ese momento conocerá el monto máximo al que puede acceder y podrá elegir la cantidad de cuotas. Es importante tener en cuenta que el crédito no puede ser cancelado con anticipación y que su obtención implica la imposibilidad de acceder al mercado cambiario oficial mientras dure el compromiso, es decir no podrá comprar moneda extranjera.

Una vez que el interesado decide qué monto va a solicitar y en cuántas cuotas, al dar aceptar generará automáticamente una comunicación con la entidad bancaria que analizará sus condiciones crediticias. Tras esa evaluación, si el banco autoriza emitirá un código con el que la persona deberá dirigirse a Anses.

El código emitido por el banco tiene una validez de 72 horas. Por ello, el organismo nacional atenderá a quienes hayan solicitado el crédito sin turno. Una vez en las oficinas, se carga ese código y el banco estará en condiciones de acreditar el dinero, dentro de los cinco días hábiles.

El dinero se acreditará en la tarjeta de crédito del solicitante, por lo que sólo podrá ser utilizado para efectuar compras o para pagar deudas de la propia tarjeta, sin la posibilidad de obtener el dinero en efectivo.

En el caso de que el solicitante fuera despedido, le quedará la deuda y Anses volverá a descontarle el monto de la cuota correspondientes cuando vuelva a tener trabajo registrado. Si la cantidad de cuotas supera los años de trabajador activo, el crédito seguirá descontándose de la jubilación.