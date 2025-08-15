Tras la decisión del juez Casanello de procesar a 11 personas vinculadas a presuntas contrataciones de empresas fantasma por parte del Gobierno porteño, causa en la que aparecen como imputados los sampedrinos Víctor Enrique, Víctor Manuel y Sergio Solmi junto a los contadores Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano, desde el estudio contable aseguraron que no tienen nada que ver con los delitos investigados.

En un comunicado que difundieron entre sus clientes, los contadores señalaron que el proceso judicial es "un disgusto" y aseguraron que no fueron "partícipes", no tienen intervención en los hechos ni facilitaron delito alguno.

"Estamos ejerciendo nuestro derecho de defensa y solicitando el sobreseimiento", indicaron y agregaron: "Seguimos trabajando con el compromiso y la seriedad desde hace más de 35 años, con nuestros clientes".

"Me produce mucho dolor e incomodidad", dijo Pablo Geoghegan sobre la situación.

En diálogo con La Opinión, Pablo Geoghegan, dijo que la situación "provoca gran disgusto" y que desconocen los hechos. "No hemos participado ni, por supuesto, obtenido ningún beneficio", aseguró el contador.



"Sólo hicimos nuestro trabajo como estudio contable", sostuvo respecto de la vinculación con las empresas de los Solmi. "No entendemos por qué podemos estar imputados", señaló.

Agregó que la causa por lavado de activos indaga en "una contratación entre nuestro cliente y municipio con un montón de auditorías y a kilómetros de distancia, como para ser partícipe de un presunto ilícito".

El año pasado, cuando la Policía Federal y AFIP allanaron domicilios vinculados a los Solmi por la causa, también hubo secuestro de elementos en el estudio contable, lo que provocó un repudio del Colegio de profesionales.

