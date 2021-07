Los comerciantes que no pueden trabajar, la otra cara de la protesta en la Clínica San Pedro

La contracara del reclamo de los trabajadores de la Clínica San Pedro es la preocupación que comenzó a acentuarse el fin de semana en los comerciantes que tienen sus negocios en las cuadras que circunscriben al nosocomio y que notaron cómo en los últimos días las ventas han bajado notoriamente agravándose aún más el sábado cuando el corte fue total por un festival de música que se organizó en la esquina de Belgrano y Quiroga.

Está claro que las influencias gremiales están incidiendo claramente en el conflicto y a veces pueden más que la voluntad de los propios trabajadores que solo aguardan poder cobrar y conservar su fuente laboral. Por lo bajo, hubo sectores gremiales que confesaron a La Opinión que a partir del sábado resolvieron replegarse mientras tomaban protagonismo otros sindicatos ya que no estaban de acuerdo con los métodos de reclamo que intentaron implementar.

El corte de calles provocó que desde la mañana del sábado la pollería, el taller de motos, la carnicería, verdulería, panificadora, kiosco y el bar, entre otros de los comercios que trabajan en esas cuadras, prácticamente no trabajaran en todo el día. Cuando algunos de los vecinos se acercaron a manifestarles la situación a algunos de los sindicalistas que cortaban las calles, recibieron respuestas pocos felices y totalmente descolocadas de la situación a la que todos acompañan.

Muchos de los que se vieron afectados están junto a los trabajadores desde el primer día, cuando todavía nadie se acercaba, y hasta colaboraron en todo sentido con quienes aún no han percibido el sueldo y aguinaldo que les corresponde.

Hay comerciantes que aseguraron estar de acuerdo y acompañar a los trabajadores en su reclamo, pero de seguir este método de protesta con cortes de calles incluidos, en pocos días serán unos “desocupados más”, porque los clientes dejaron de acercarse y las ventas ya no son las mismas.

Uno de los propietarios de la cuadra, se animó a expresar lo que siente a través de las redes sociales remarcando la gravedad de la situación y cómo va creciendo con el paso de los días. “Apoyo al corte de la clínica desde un principio”, señaló. Y aseguró: “Como negocio chico ya me está perjudicando el corte a mí también. Sabemos bien como comerciante que el que anda en auto le gusta tener la comodidad de estacionar frente al negocio o lo más cerca posible pero con este corte no está pasando la gente y prefiere irse a otro lado”.

“Yo entiendo qué son 70 familias que están reclamando lo que corresponde, a su vez perjudicando a otros de la calle Belgrano, afectando a mí pollería y a mi cuñado que tiene taller de motos. Yo no tengo contactos, no tengo plata, soy un trabajador. Si a mí me toca cerrar, me gustaría saber si el sindicato que está apoyando a la clínica me va a dar trabajo”, agregó.

Por último, dejó en claro que no hace “política” ni está “en los sindicatos”: “Soy un laburante y me gustaría que entiendan y que me dieron una respuesta. Me gustaría saber con quién tengo que hablar, hoy son 70 familia y vamos a ser 72”.