Los clubes de la Liga Sampedrina necesitarán más de 15 mil pesos para ser locales en una jornada

Después de que la comisaría local que tiene como jefe a Andrés Galiano le impuso a la Liga Sampedrina (LDS) que desde la primera fecha del Apertura denominado "Centenario de La Esperanza" los encuentros de primera división contarán con seis efectivos de seguridad, los clubes pusieron el grito en el cielo porque les aumentará el costo mínimo para abrir su cancha y ser locales.

Con los dos agentes más, el operativo pasará a 6.576 pesos que se suman a los alrededor de 8.448 que cobran los árbitros por los cinco cotejos, de primera a quinta, en una misma jornada (sábado o domingo). En total, como mínimo las entidades necesitarán al menos 15.024 pesos.

Sin embargo, ese monto se eleva considerablemente si el anfitrión no tiene campo de juego y debe alquilar uno al valor de cuarenta entradas (cien pesos cada una) lo que eleva el número a 19.024 pesos. Otra variable que hará que se superen los 20 mil es si los jueces perciben viáticos en caso de no ser de la ciudad en la que fueron designados para trabajar. Dependiendo la localidad en la que deben impartir justicia, la terna percibirá por ese ítem entre 1.300 y 2.500 pesos más.

En síntesis, cada club necesitará, de acuerdo a su organización, al menos 15 mil pesos y un máximo que ronda los 22 mil para poder sustentar un día de fútbol (si la fecha se desdobla en dos días por categorías aumentan levemente los costos).

El principal inconveniente que tienen los equipos para juntar la plata es que últimamente el público no acompaña en casi ningún estadio y, por ello, los dirigentes deben hacer malabares para no poner de sus bolsillos aunque a veces es inevitable. Ante esa situación, Alsina se bajó de los torneos para 2019 y Las Palmeras amenazó en su página de Facebook con seguir el mismo camino. Incluso, la situación económica actual de Argentina, cada vez más apremiante, no colabora para que los hinchas se acerquen a un campo de juego y abonen una entrada.