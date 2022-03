Los Aromitos: cloacas tapadas en calle Gomila

#888 reportó: “En Los Aromitos, es terrible, están las cloacas todas tapadas, hicieron un arreglo hace unas semanas y me perjudica la conexión mía, no sé a quién reclamar, es un olor, es insalubre, tengo la cámara adentro del garage, está todo tapado. Rompieron el pavimento, dejaron el pavimento roto, supongo que la habrán hecho mal. Yo vivo hace 11 años. Ahora está todo tapado. Cuando nunca antes, se tapó. Esto es calle Gomila. Cuando estaban haciendo la conexión llamé a Servicios Sanitarios, vinieron y les dijeron que dejen todo como estaba, pero fue como si no les hubieran dicho nada. Ahora la que se perjudica soy yo”.