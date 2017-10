Los árbitros decidieron renunciar a la Liga Infantil

Una inédita situación desencadenada en el fútbol infantil de la ciudad impidió que comience el Torneo Clausura programado para el pasado fin de semana y por ahora es todo incertidumbre.

Cada una de las partes adoptó su posición y ahora la sensación es que las diferencias son insalvables.

Las controversias se dieron cuando los árbitros reclamaron cobrar lo que les correspondía, y los clubes, por votación y en forma unánime, decidieron no hacer lugar a lo solicitado.

Las cartas están echadas sobre la mesa, los referís decidieron no jugar las dos fechas programadas para el fin de semana pasado pero la cuestión fue mucho más allá y tomaron la decisión de renunciar a la Liga Infantil y así no dirigir más.

El presidente de la Liga Deportiva Infantil, Eduardo Ohiler, había asegurado que los árbitros pidieron aumento y los clubes no accedieron. En cambio, los árbitros fueron a fondo y le apuntaron al presidente asegurando que no cumplió con lo que les prometió y que la decisión de alejarse de la Liga ya no tiene que ver con el reclamo original sino por el marco de deslealtad que tomó el caso.

Desde la entidad sostienen que los árbitros solicitaron cobrar un partido más; mientras que los referí, afirman que no es así, que no pidieron aumento, solo que les abonen los valores actuales de las entradas ($30) y no con el precio anterior ($25).

Los árbitros cobran $25 por entradas, que son cinco por partidos, y reclaman que se actualice a $30, que es el valor actual que se está cobrando. En la Liga sostienen que pidieron un partido más de aumento.

Mientras tanto anoche, en la reunión liguista, se resolvió jugar la primera fecha el próximo sábado y los partidos serán dirigidos por algunos delegados y profesores de educación física.

QUÉ DICE LA NOTA DE LOS ÁRBITROS

"Lamentamos profundamente tener que llegar a esta situación, debido que hay muchachos con muchos años de vocación dentro del arbitraje, donde se esperaba el fin de semana con muchas ansias para compartir una jornada de fútbol con nuestros pequeños.

Como usted bien sabe, antes de empezar el campeonato denominado largo, que terminó el sábado pasado, usted se reunió con representante de los árbitros donde acordó un aumento en el arancel por partido que iba de 5 a 6 entradas con un valor de $25 la entrada, transcurrida las primeras fechas se decide incrementar el valor de la entrada por parte de la institución que pasa de $25 a $30, decidiendo usted de manera bilateral volver al arancel del árbitro a 5 entradas por partido, motivo que usted nunca nos pudo explicar con argumentos sólidos, desde ese momento a la fecha hemos presentado distintas notas e incluso hemos solicitado mantener una reunión con las delegados de los distintos clubes la cual usted nunca hizo lugar.

Nos queremos detener en la última nota presentada allá por el mes de junio, donde entre otras cosas proponemos que se nos reintegre la entrada, otorgada a principio de temporada en el próximo campeonato denominado corto, cosa que usted en la última reunión que nos convocó luego del incidente que protagonizó y que fue de público conocimiento, nos informó que se iba a hacer efectivo el reintegro de la entrada al arancel del árbitro a partir de este campeonato a iniciarse, quedando de 6 entradas por partido.

Al recibir los nombramientos para las primeras fechas notamos que lo que usted nos había prometido no se veía reflejado y ante el silencio de parte suya se determinó el quite de colaboración.

Ahora bien, le pregunto señor presidente porqué esperó que nosotros tomemos una decisión de convocar a los delegados y tratar el tema, será que estaba mintiendo durante todo este tiempo, si es así no es una buena actitud de parte suya como presidente de una Institución tan prestigiosa como es la liga infantil de fútbol".