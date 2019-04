Los Andes se prepara para recibir la nueva edición del San Pedro Open

Resta poco menos de dos semanas para el inicio de la tercera edición del San Pedro Open en Los Andes y los preparativos avanzan con el objetivo, tal como se aseguró su organizador y director, Maximiliano Silos, a La Opinión, "mejorar lo muy bueno que ha sido el de 2018".

Aunque la inscripción cerrará el 15 de abril y el certamen se extenderá entre el 17 y 21, en Semana Santa, confirmaron su participación los campeones Álan Postay y Gastón Cantero junto a los finalistas Thiago Pernas y Facundo Arias Bisso. "Los jugadores suelen anotarse la última semana, igualmente estoy hablando personalmente con muchos jugadores y tengo buenas expectativas. Ya me han confirmado jugadores de muy buen nivel. También se van sumando jugadores que no han venido, que conozco y he hablado, que juegan muy bien y tienen muy buen ranking y casos como Tomás Farjat que en 2017 vino siendo un muy buen junior y promesa y ahora viene ya con mucha experiencia, teniendo muy buenos resultados en los torneos futures", explicó Silos con optimismo.

Entre los sampedrinos, incursionarían Ignacio Novo (semifinalista en diciembre pasado) y Salvador Muñóz. Si bien Silos sostuvo que "siempre" va a haber alguno, "el torneo crece" y el venidero será "realmente muy competitivo" y quienes jueguen "van a tener que estar a la altura". "Salvador Muñoz tengo la certeza que va a jugar en un año donde busca comenzar a insertarse en este nivel e Ignacio Novo también me confirmó que venía y ojalá pueda repetir lo que hizo en 2018", agregó.

El campeonato para profesionales, al igual que sus anteriores ediciones, fue incluido en el calendario de la Asociación Argentina (AAT) y se realizará bajo la órbita de la Asociación del Norte de Buenos Aires (Atenoba). La diferencia es que repartirá 40 mil pesos premios (10 mil más que el año pasado) y el campeón se ganará una beca para estará en el Pinamar Ranch Private Tour.