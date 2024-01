Paro de CICOP: el gobierno no dialogará mientras no haya atención en el Hospital

Martes, miércoles y jueves sólo atenderán urgencias y la municipalidad envió una nota en la que advierte que no vuelve a la negociación si continúa la medida de fuerza.

Murió Braian Sosa, el joven de 18 años que sufrió un accidente en un tractor, habrá autopsia

El miércoles fue traído al hospital en un auto particular y hay muchas dudas. Había sufrido una fractura de cráneo tras caer de un tractor. La fiscal Ramos ordenó pericias e investiga que pasó esa tarde y por qué se ocultó el hecho.



Atraparon a un hombre que rompió una reja para entrar a robar

Ocurrió en un local de calle Sarmiento al 2200, cuando el delincuente intentó ingresar al comercio Estudio Uno.

Le robaron dos guitarras, la consola y hasta el micrófono a Martín García

La denuncia está radicada y necesita recuperar sus instrumentos. Ocurrió en Liniers al 1200, la casa de un amigo donde el jueves habían ensayado.

Trasladaron por un problema cardíaco al Jefe de Personal de Salud, Augusto Ramos

El funcionario ingresó al sanatorio Coopser y el diagnóstico fue "infarto agudo de miocardio". Fue derivado a San Nicolás en una ambulancia del Hospital.

Robaron en el Jardín Calcuta, cuando la policía llegó estaba activada la alarma

Un llamado de alerta permitió a la policía llegar al lugar del que los ladrones habrían huído en bicicleta. La directora dijo que faltan dos computadoras.

Una sampedrina en la final del Pre Cosquín 2024

Participó del certamen y compitió con más de 900 participantes. Aunque no resultó seleccionada, fue "una experiencia re linda", dijo Victoria Eggel.

Tiene 27 gatos, 22 perros y ahora planea un hogar de tránsito para los que quieran adoptar felinos

Natalia Ramírez se ríe y dice que recuerda los nombres de todas las mascotas que ha rescatado y viven con ella. Ahora construye un lugar para albergar a las mascotas y otorgarlas en adopción.

El héroe de la semana: Agustín, el bañero que le salvó la vida a una niña de 9 años

El joven trabaja en el club Náutico y fue el que reanimó a la pequeña que se había ahogado en la pileta de la institución. La comunidad felicitó al guardavidas.

Entubado en Depietri y Obligado: hoy es un día feliz

“Lili, hoy es un día muy feliz para mí y mis vecinos, Cecilio y sus empleados, están entubando en Depieti y Obligado”, dijo el vecino que todas las semanas reclamaba por la situación en la que viven.

Auspician Lo Que Importa: Vía Costa, Bachicha Ruedas, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Mecánica Agrícola, Rey Distribución, Mecánica Agrícola, EFE Uniformes, Sindicato de la Industria del Papel, Valenziana Muebles, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, INESPRO, coach Dalmy Butti, Lubricentro Mitre, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Diserquim El Gaby, Supermercado VEA.