La policía acudió este miércoles por la tarde a la intersección de la calle Miguel Porta y Facundo Quiroga por un hecho de violencia de género.

En el lugar aprehendieron a un hombre de 32 años que se encontraba agrediendo físicamente a su pareja en la vía pública.

Tras la aprehensión, los efectivos descubrieron que el sujeto tenía en su poder un DNI y una tarjeta de débito Visa que habían sido denunciados como robados hace algunos días en un hecho de hurto.

Los documentos fueron secuestrados y el sujeto trasladado a la Comisaría local para ser notificado de la causa y posteriormente recuperó la libertad.

Por su parte, la mujer agredida fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, pero decidió no radicar una denuncia de índole conyugal contra su pareja.

