Llevó 4 días seguidos a su bebé a la guardia del Hospital con fiebre: “Me daban ibuprofeno y tenía peritonitis”

Ema Sabino, la mamá de un niño sampedrino de 2 años, hizo público su descargo este miércoles en redes sociales para contar lo que ocurrió en la guardia del Hospital Emilio Ruffa cuando su hijo, Leonardo, comenzó con fiebre y luego dolores de panza.

“Desde el viernes estamos llevando a nuestro hijito a la guardia de Pediatría porque no baja su fiebre. Nos atienden y nos dicen que sólo le demos ibuprofeno. Volvemos a casa, hacemos lo que nos dijeron. Mi nene pasan las horas y sigue con fiebre. Al otro día, sábado, volvemos porque seguía igual y un poco peor. Ya tenía mucho dolor de panza. Nos dicen que no tiene nada, que le sigamos dando ibuprofeno para la fiebre”, contó la joven.

El domingo, la familia vuelve al Hospital: “Mi niño era un llanto en todo momento, no dormía. Lo vemos a llevar tanto a la mañana como a la noche. Había otro médico de guardia, el cual le hace un análisis de sangre y sale que tenía una infección. Como ya era tarde nos da una orden para una ecografía para el lunes”.

El lunes el niño seguía con fiebre y dolorido. “Le hacen más estudios y una ecografía, en la que se ve que el nene estaba pasado de infección en su cuerpito. Tenía peritonitis, que se produjo en esos días que íbamos y veníamos. Salieron a las corridas porque lo tenían que operar sí o sí. Hasta se habló de un traslado”, contó su mamá en Facebook.

“Estaba muy complicado”, le dijeron los médicos a la familia, que declaró tener “bronca e indignación” con quienes los atendieron en el primer momento. “Hago este descargo porque no quiero que le pase a ningún otro papá ni mamá. Nuestros hijos no son juguetes de ellos y si uno lo lleva a una guardia es porque algo mal está en nuestro hijo/a, no se los lleva por gusto ni a pasear. Mi hijo hoy está mejorando”, aseguró.