Llegaron patrulleros pero faltan policías: estiman que San Pedro necesita unos 40 efectivos más

Durante la conferencia de prensa que ofreció el ministro de Seguridad, Sergio Berni, en San Pedro el viernes, cuando llegó para entregar 11 camionetas para la Policía, La Opinión le consultó respecto de las necesidades que el distrito tiene en materia de efectivos policiales.

El funcionario del Gobierno de Axel Kicillof señaló que si bien en la última década se formó un promedio de entre 1000 y 1200 policías por año, no fue suficiente: “Uno de los déficit es la capacidad humana, necesitamos una policía tres veces más grande”, aseguró.

En San Pedro, la falta de personal se siente. El secretario de Seguridad, Diego Solana, se lo había planteado al segundo de Berni, Guillermo Calviño, en las reuniones que mantuvieron cuando el funcionario estuvo en la ciudad.

Si bien hay muchos sampedrinos que se inscribieron para cursar la formación policial, se sabe que una vez egresados irán primero al Conurbano. Ahora no hay cupo, por decisión de Kicillof, por lo que todo el mundo puede anotarse y si cumple los requisitos hacer la carrera.

En ese sentido, Berni dijo que “todos los hombres y mujeres con vocación de servicio que aprueben el examen físico y el psicológico, que es muy riguroso, van a entrar”.

San Pedro tuvo récord de policías cuando egresaron 85 efectivos de la escuela de la Policía Local, que luego fue subsumida por la Bonaerense. De ellos, 45 ya no están: se dieron de baja, cambiaron destino, están de licencia psiquiátrica y hasta hay detenidos por haber cometido delitos graves. Incluso algunos cumplen tareas no operativas, por lo que no cuentan a la hora de patrullajes y presencia en las calles.

Así, a la ciudad le faltan al menos 40 policías para reponer la cantidad que tenía cuando ocurrió el traspaso de la Policía Local. “La falta de policías se ve en toda la provincia, hacen falta 20 mil efectivos, se anotaron 10 mil, 7 mil completaron la documentación y 4200 egresaron”, estimaron fuentes del Gobierno.

“Hoy tenemos 5 mil aspirantes que se están formando para ser policías. La decisión es de duplicar la capacidad de la policía de la provincia de Buenos Aires en dos o tres años”, sostuvo Berni, que quiere que los egresados hagan “residencia” en el Conurbano antes de ir al interior, porque entiende que deben ejercer uno o dos años en los lugares donde mayor actividad hay”.

“A los policías hay que formarlos, veíamos permanentemente que la coyuntura hacía que a la Policía entrara cualquiera y se recibiera cualquiera en tiempo récord, eso lejos de ser una solución vino a agravar un problema, porque no cualquiera puede ser policia”, analizó el ministro.