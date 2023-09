Llegaba a su casa de trabajar y le apuntaron con un arma: le robaron la moto y la mochila

Este jueves, alrededor de las 20.40, una joven de 26 años que llegaba a su casa tras la jornada laboral fue asaltada a mano armada en el barrio Los Aromos.

Un delincuente la abordó para robarle la moto Mondial Max 110 que conducía la víctima. Además, le quitaron una mochila negra que tenía dentro una carpeta rosa, un cuadernillo de colores, una cartuchera cuadrillé y una carterita marrón con documentos a nombre de Evelyn Belén Segovia, artículos que necesita para cursar la carrera de enfermería y busca.

De acuerdo al relato de Belén, el delincuente manejaba una moto roja y estima que tendría más o menos la misma edad que ella. Un vecino persiguió al ladrón hasta el barrio Villa Igoillo, pero tras ser él también apuntado con el arma se volvió.

Consultada por La Opinión, la joven expresó, conmocionada: “Que te apunten con un arma en el pecho es otra cosa” y agregó: “Estoy tirada en la cama, estoy llorando. Te juro que no puedo. Me arruinaron, porque me sacaron todas las cosas de la carrera. Un año y medio se llevaron de mi carrera. Mi moto, que como está la situación, no me la puedo comprar más”.