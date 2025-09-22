Llaves encontradas en ruta 1001
"Hola, encontré estás llaves así tal cual se ve en la foto, entre Almafuerte y ruta 1001. Quien sea realmente el dueño/@ comunicarse conmigo al 3329-593971. Ayúdenme a difundir para dar con su dueño/@ . Desde ya muchas gracias".
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión