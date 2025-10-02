Llaves encontradas en la vía pública
"Buenos días, encontré esas llaves, están en Quilsa, ruta 191, 4.5km y estrada, seria
frente a fábrica Arcor", indicaron. Para recuperar la llave acercarse al lugar o comunicarse al 3329 58-1744.
